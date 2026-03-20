La SERV inaugura su 29º congreso anual en Madrid centrado en IA, cirugía de retina y nuevos tratamientos

Imagen del Congreso. - SERV

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) ha inaugurado la 29ª edición de su congreso anual, que se celebra los días 20 y 21 de marzo en Madrid y en el que se abordarán la aplicación de la inteligencia artificial, los desafíos en la cirugía de retina y los nuevos tratamientos farmacológicos en enfermedades maculares.

"En este congreso profundizaremos en nuevos tratamientos, especialmente medicamentos que duran más y por tanto tienen una acción más prolongada sobre nuestros pacientes, mejorando así la visión y la sobrecarga para el sistema sanitario y para los familiares. Tenemos también avances en terapia génica, en técnicas quirúrgicas de mínima invasión, así como nuevas modalidades de tratamiento para ser más eficaces y eficientes", ha detallado el presidente de la SERV, Alfredo García Layana.

Más de 1.000 especialistas internacionales se reunirán en el congreso para abordar también la oculómica: "La oculómica consiste en aplicar marcadores de imagen de retina que se pueda obtener con pruebas relativamente sencillas, como puede ser la tomografía de coherencia óptica y con la inteligencia artificial aplicarlos para el diagnóstico de enfermedades sistémicas como por ejemplo mellitus o enfermedades neurológicas. Por ejemplo, se ha visto que pacientes con Alzheimer pueden presentar alteración retiniana, incluso años antes de desarrollar síntomas neurológicos", ha apuntado vicepresidente de la SERV, Luis Arias Barquet.

El congreso también servirá de punto de encuentro para debatir sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta la oftalmología. "Los especialistas de retina y vítreo tenemos un reto importante que es atender a un gran volumen de población cada vez más envejecida, en los que las enfermedades de retina es una de las principales causas de discapacidad visual de nuestros pacientes. Por tanto, tenemos que ser eficaces y eficientes a la hora de poder dar respuesta a esta necesidad de la sociedad", señala el presidente de la SERV.

MEDALLA DE HONOR AL PROFESOR EDOARDO MIDENA

Durante la jornada inaugural se ha entregado la Medalla de Honor 2026 al profesor italiano Edoardo Midena, quien ha mostrado su agradecimiento por el galardón y ha hablado sobre el reto de integrar la investigación básica con la IA.

"La inteligencia artificial en oftalmología es esencial para la práctica clínica y no solo para la investigación o el laboratorio; en particular para los trastornos de retina donde usamos muchas imágenes de cada paciente. Si no hay ayuda de inteligencia artificial, no podemos evaluar en poco tiempo y con mucha precisión cada situación del paciente, por eso proporciona la mejor forma de realizar un trabajo clínico", ha explicado Midena.

Por su parte, García Layana ha indicado por qué se ha decidido este año entregar la máxima distinción de la SERV a Edoardo Midena: "Entregamos la Medalla de Honor de nuestra sociedad al profesor Edoardo Midena de Italia, que es un referente a nivel internacional en el manejo de la degeneración macular asociada de la edad y macular diabético. Concretamente, es pionero en el manejo de inteligencia artificial y en análisis de biomarcadores para hacer medicina de precisión y ser capaz de adaptar el tratamiento a las necesidades específicas de cada paciente".

Al congreso también han asistido otros oftalmólogos relevantes como Marion Munk (Suiza), Mario Romano (Italia), João Figueira (Portugal), Mauricio Maia (Brasil) y Jordan Graff (Estados Unidos).

Por su parte, el premio Excelencia SERV 2026 se le otorgará en la jornada del sábado a la doctora Marta S. Figueroa, experta en retina quirúrgica y médica con especial dedicación al tratamiento de los desprendimientos de retina, la retina diabética, los traumatismos oculares, la cirugía macular y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

PREMIOS A LA INNOVACIÓN: IA EN RETINA

Otra de las citas destacadas que tendrá lugar el sábado será la entrega de la primera edición de los Premios Retinaplus+ SERV-Roche Farma de IA en retina, unos galardones que nacen con el objetivo de dar visibilidad a los trabajos que, utilizando este tipo de tecnologías, destaquen por su carácter innovador, contribuyan al avance científico y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

"Nosotros desde la SERV intentamos promover la investigación entre los oftalmólogos jóvenes y este premio precisamente fomenta la investigación clínica aplicada a la inteligencia artificial en el campo de la retina y que los jóvenes sean capaces de publicar y divulgar sus conocimientos a la sociedad", apunta el vicepresidente de la SERV, Luis Arias.

Durante la segunda jornada del congreso también se darán a conocer los vídeos finalistas del IV Concurso de vídeos quirúrgicos para menores de 40 años, y del Concurso de casos clínicos en Patología Macular, que celebra su segunda edición tras la buena acogida que tuvo el año pasado.