SESPAS pide adoptar una perspectiva de salud pública en la regulación del juego de apuestas

Imagen de la reunión entre representantes de SESPAS y DGOJ. - SESPAS

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha presentado alegaciones a la modificación de la Ley 13/2011, de regulación del juego, en las que reclama reforzar la perspectiva de salud pública en la futura normativa.

El objetivo de SESPAS es prevenir los daños asociados a los juegos de apuestas antes de que deriven en problemas graves y reforzar la protección de las personas más vulnerables, especialmente menores y jóvenes.

Las propuestas han sido abordadas en una reunión entre representantes del Grupo de Trabajo de SESPAS y la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), en la que sus responsables han debatido de manera abierta las aportaciones planteadas. El encuentro ha permitido profundizar en cuestiones como la protección de menores y otros colectivos vulnerables, el acceso y la identificación, la publicidad y las promociones, los medios de pago o la relación entre deporte y apuestas.

Entre las medidas propuestas destaca estudiar la elevación de la edad mínima legal para participar en juegos de apuestas de los 18 a los 21 años, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes.

SESPAS plantea también reforzar los sistemas de verificación de edad e identidad y establecer un bloqueo efectivo del acceso al juego para las personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, explorando además su interoperabilidad con los sistemas de pago.

La preocupación por estas edades se refleja también en los datos. Según la información recogida por el Grupo de Trabajo a partir de las encuestas EDADES y ESTUDES de 2024, el 1,4 por ciento de la población de 15 a 64 años presenta un posible juego problemático, mientras que entre estudiantes de 14 a 18 años el porcentaje asciende al 4,9 por ciento.

"No podemos abordar los daños asociados a las apuestas únicamente cuando ya existe un problema. Desde la salud pública debemos actuar antes, sobre los factores que favorecen esos daños y sobre los entornos en los que se producen, prestando especial atención a adolescentes, jóvenes y otros colectivos vulnerables", afirma Yolanda López del Hoyo, coordinadora del Grupo de Trabajo 'El juego de apuestas como problema de salud pública' de SESPAS.

MÁS PROTECCIÓN FRENTE A PROMOCIONES

SESPAS propone además reforzar la protección de las personas consumidoras frente a estrategias que puedan favorecer patrones intensivos o problemáticos de juego. Las alegaciones plantean actuar sobre bonos de bienvenida, apuestas gratuitas, incentivos vinculados al primer depósito y determinados programas de fidelización o promociones asociadas a la frecuencia y volumen de juego.

Asimismo, en materia de publicidad, SESPAS considera necesario reforzar la regulación existente y adaptarla a la evolución del entorno digital, incluyendo expresamente redes sociales, plataformas de streaming y vídeo, videojuegos online y contenidos de influencers. Otro de los puntos centrales es la separación efectiva entre deporte y apuestas.

SESPAS plantea reducir su asociación física, comercial y simbólica mediante medidas como impedir terminales de apuestas en instalaciones deportivas, establecer distancias mínimas entre locales de apuestas y espacios deportivos y limitar las fórmulas promocionales que vinculan directamente ambas actividades.

"NO EXISTE EL JUEGO RESPONSABLE"

Las alegaciones plantean también revisar el propio lenguaje con el que se aborda este fenómeno. Desde SESPAS proponen utilizar de manera preferente el término "juego de apuestas" en vez de simplemente "juego" y evitar conceptos como "juego responsable", al considerar que pueden trasladar una visión inadecuada del problema.

Frente a estas expresiones, SESPAS propone avanzar hacia un enfoque de prevención de daños, que evite situar toda la responsabilidad sobre la persona que apuesta y tenga en cuenta también el papel que desempeñan factores como el diseño de los productos, su accesibilidad, las estrategias comerciales o el entorno en el que se desarrolla la actividad.

SESPAS considera que la modificación de la Ley 13/2011 representa una oportunidad para actualizar la regulación a partir de la evidencia científica disponible y reforzar la protección de la ciudadanía. Tras el diálogo mantenido con la DGOJ, el Grupo de Trabajo continuará siguiendo el desarrollo de la reforma y aportando conocimiento desde la perspectiva de la salud pública.