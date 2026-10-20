SESPAS pide a Sanidad aprobar el Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública antes de las elecciones

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, a su llegada a una rueda de prensa tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la sede del Ministerio, a 14 de - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha dirigido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, y al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla Bernáldez, para solicitar que impulsen, con la máxima prioridad, las actuaciones y los acuerdos interministeriales necesarios para aprobar el Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En el escrito, firmado por su presidente, Manuel F. Herrera Artiles, SESPAS reconoce el "esfuerzo institucional realizado para sacar adelante una iniciativa largamente demandada por la comunidad científica y profesional".

"Después de tantos años de espera, sería especialmente preocupante que una iniciativa ya respaldada por una ley y con sede determinada volviera a quedar pendiente de un horizonte incierto", señala la carta, en la que se advierte que de aplazar su desarrollo normativo podría dificultar considerablemente su puesta en marcha, "al quedar expuesta a los tiempos de formación de un nuevo Gobierno y a la redefinición de prioridades y acuerdos".

Asimismo, recuerda que disponer de una Agencia operativa es una necesidad vinculada a la protección de la salud de la población, atendiendo a los efectos del cambio climático, las amenazas sanitarias emergentes, las desigualdades sociales y la desinformación, que "requieren capacidades técnicas sólidas, conocimiento científico y una cooperación sostenida entre administraciones".

"La nueva institución debe contribuir a reforzar esa respuesta con independencia técnica, respeto a las competencias autonómicas y un enfoque de Una sola salud", señalan desde la Junta Directiva de SESPAS, que califica de "paso decisivo" su aprobación, que debe ir acompañada de "recursos y las capacidades necesarios" para cumplir sus funciones.