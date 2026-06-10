La SETT invierte 650.000 euros en Clinicgram para impulsar su plataforma 'software' sanitaria con IA - SETT

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha anunciado una inversión de 650.000 euros en la empresa española Clinicgram, especializada en salud digital, concretamente en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de heridas crónicas, incluyendo el pie diabético, cuya plataforma 'software 'aplica el análisis avanzado de imagen visible y térmica con IA para la prevención y la gestión de heridas crónicas.

"Con esta aportación, el Gobierno de España sigue apostando por la implantación de tecnologías avanzadas y digitalización en el ámbito de la salud para ampliar su eficiencia. La operación, que se desarrolla en colaboración público-privada con una ampliación de capital de un total de 1,65 millones de euros, está destinada a impulsar la plataforma software sanitaria Clinicgram, que aplica Inteligencia Artificial (análisis avanzado de imagen visible y térmica con IA) para la prevención y la gestión de heridas crónicas", explican.

En las unidades donde ya está implantado, Clinicgram contribuye a mejorar la eficiencia asistencial y reducir costes sanitarios mediante la estandarización del manejo clínico, la reducción del tiempo dedicado a evaluación y documentación en consulta, y un seguimiento más objetivo de la evolución de las heridas. Todo ello facilita un ajuste más temprano y preciso del tratamiento, con el objetivo de acelerar la recuperación y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En el ámbito de investigación, Clinicgram incorpora imágenes termográficas mediante una pequeña cámara conectable para apoyar el cribado rutinario del pie diabético, la estratificación del riesgo y la detección temprana de complicaciones evitables. Esta capacidad podría transformar la atención a pacientes con diabetes y contribuir a reducir una de sus complicaciones más graves y costosas: hasta el 85% de las amputaciones relacionadas con el pie diabético se consideran potencialmente prevenibles.

"Este desarrollo se enmarca en un contexto en el que en España se realizan más de 6.000 amputaciones anuales relacionadas con la diabetes y donde la mortalidad a cinco años tras una amputación puede situarse entre el 30% y el 70%".

Skilled Skin, de quien es propiedad Clinicgram, estima que el gasto asociado al manejo de heridas crónicas en España supera los 1.200 millones de euros anuales. En escenarios de despliegue amplio, Clinicgram podría contribuir a generar ahorros superiores al 20% mediante estandarización clínica, optimización del seguimiento y reducción de ineficiencias asistenciales.