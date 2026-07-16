La sífilis congénita sigue siendo baja en España, pero repunta en los últimos años en bebés de madres migrantes

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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la sífilis congénita se mantiene baja en España, pero en los últimos años hay un aumento de casos, especialmente en recién nacidos de madres migrantes, según una investigación realizada por investigadoras del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Según los resultados de este trabajo, publicado en la revista 'Emerging Infectious Diseases', de los casos confirmados de sífilis congénita en este estudio, con un total de 40 casos entre 2016 y 2024, dos tercios correspondieron a bebés de mujeres nacidas fuera de España, mientras que los embarazos de mujeres nacidas en otros países representaron solo el 25,6% del total de embarazos en 2024.

"Esta diferencia podría indicar necesidades no cubiertas en la atención prenatal de las mujeres migrantes, lo que supone riesgos tanto para la salud infantil como materna, a pesar de que el acceso a la atención durante el embarazo, el parto y el posparto está garantizado para todas las mujeres en España, independientemente de su estatus administrativo", afirma el estudio recogido por Europa Press.

Otros factores, como la menor edad materna, también podrían contribuir a una mayor vulnerabilidad. Los datos nacionales muestran una tendencia al alza en la edad materna en España. Entre las mujeres nacidas en España, la edad media al parto aumentó de 32,5 años en 2016 a 33,1 años en 2023, mientras que entre las mujeres nacidas en otros países aumentó de 29,5 años a 30,5 años durante el mismo período.

En contraste, las madres en este análisis eran más jóvenes; la mediana de edad fue de 21,5 años para las mujeres nacidas en España y de 25 años para las nacidas en otros países. A partir de 2020, las tasas de incidencia aumentaron entre las mujeres nacidas fuera de España.

La investigación, realizada a partir de datos de vigilancia epidemiológica, ha identificado también diferencias según el lugar de nacimiento de las madres, tanto en la presentación clínica de la enfermedad en los recién nacidos como en la atención prenatal recibida. La juventud de las madres, la condición migratoria y la vulnerabilidad social, constituye una señal de alerta que ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las estrategias de cribado durante el embarazo.

Los porcentajes de hospitalización en los casos analizados de sífilis congénita se sitúan por encima del 80%, y las complicaciones, por encima del 20%. Durante el seguimiento se registraron dos fallecimientos, en ambos casos de menores de mujeres nacidas en España.

Además, los resultados adversos del embarazo relacionados con la sífilis congénita "están estrechamente vinculados a un acceso insuficiente a pruebas de detección -cribado- y al tratamiento de la sífilis durante el embarazo".

SÍFILIS CONGÉNITA: UNA INFECCIÓN PREVENIBLE

La sífilis congénita es la infección causada por Treponema pallidum, bacteria responsable de la sífilis. La enfermedad se presenta cuando una mujer embarazada con sífilis transmite la infección al feto durante la gestación, y puede provocar abortos, muerte fetal o neonatal, parto prematuro, bajo peso al nacer, retraso en el crecimiento o secuelas a largo plazo en el recién nacido.

Las investigadoras del ISCIII explican que, aunque la transmisión al feto puede ocurrir en cualquier momento del embarazo y en cualquier estadio de la infección materna, la probabilidad es mayor cuando la madre presenta sífilis precoz no tratada. La transmisión es más frecuente a partir de las 28 semanas de gestación.

También recuerdan que la sífilis congénita es una enfermedad prevenible mediante el cribado en mujeres embarazadas: "Ante un diagnóstico de sífilis durante la gestación, es fundamental iniciar tratamiento de forma precoz y realizar el estudio de contactos con el fin de identificar y tratar a las parejas sexuales infectadas", añaden.

El cribado de la sífilis está recomendado en el primer trimestre del embarazo y se debe repetir en el tercer trimestre cuando existan factores o situaciones de riesgo de infección, o en el momento del parto si no se ha realizado durante el embarazo. En España, esta prestación forma parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. La sífilis congénita -en línea con una tendencia observada en las infecciones de transmisión sexual- se encuentra al alza en Europa.

En mayo de este año, el Centro Europeo de prevención y Control de Enfermedades (ECDC) publicó un informe que advierte del incremento de los casos en la Unión Europea y recomienda reforzar y consolidar sistemas sólidos de vigilancia y monitorización.