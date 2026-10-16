El Sindicato de Técnicos de Enfermería promueve la formación ciudadana en reanimación cardiopulmonar

Archivo - Masaje cardiaco o RCP - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ALESSANDRO MELIS

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha puesto en marcha una serie de actividades para concienciar y educar a los ciudadanos en la realización de la técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Con motivo del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, SAE ha distribuido en hospitales y centros de salud un folleto con información sobre cómo actuar ante una parada. Además, el sindicato ha salido a la calle con talleres, como el impartido junto a Cruz Roja en Navarra, con el objetivo de informar a los ciudadanos sobre la importancia de esta práctica y explicarles la técnica.

"Nuestro trabajo en los centros hospitalarios no se reduce a la asistencia sanitaria, sino también a la educación para la salud, jugando un papel crucial en la prevención de diversas patologías. Por ello, durante esta jornada nos hemos acercado a los usuarios de nuestra sanidad para mostrarles la relevancia que la información y el conocimiento de ciertas prácticas y técnicas tienen a la hora de salvar vidas", ha señalado el secretario de Acción Social de SAE, Serafín Pastor.

En este sentido, el sindicato ha destacado que la RCP es una habilidad crucial que puede marcar la diferencia en momentos críticos. Así, ha afirmado que ante una parada cardiorrespiratoria, cada minuto cuenta y uno de retraso en la atención disminuye en un 10 por ciento las posibilidades de supervivencia, "lo que hace que la interiorización de la maniobra sea esencial", añade.

"Asimismo, en SAE queremos aprovechar este día para poner en valor la figura de los técnicos en cuidados de enfermería en el campo formativo y reivindicar nuevamente nuestra presencia en las aulas, donde podemos aportar información, formación y detectar problemas tanto de salud física como psicológica", ha finalizado Pintor.