Infosalus.- Los sindicatos del Ámbito destacan avances en la negociación del Estatuto Marco tras reunirse este viernes con Sanidad

Archivo - Los sindicatos elevan a Sánchez su conflicto con Sanidad por su "irresponsabilidad" en la negociación del Estatuto Marco - CSIF - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) han mostrado su satisfacción tras reunirse este viernes con el Ministerio de Sanidad para abordar las mejoras del nuevo Estatuto Marco y han anunciado avances que acercan a la consecución de un acuerdo.

Según ha informado en un comunicado conjunto, la reunión ha servido para seguir acercando posturas en torno a aquellos aspectos que las organizaciones sindicales consideran esenciales: la jornada de trabajo, la posibilidad de acceder a las jubilaciones parcial y anticipada y el reconocimiento retributivo que debe acompañar al nuevo modelo de clasificación profesional acordado.

Las dos partes han revisado todos los últimos cambios del texto de la norma que se acordaron en la reunión del pasado lunes. Además, se volverán a reunir con los representantes del Ministerio de Sanidad el próximo lunes 22 de diciembre para tratar el acuerdo específico que se quiere alcanzar en torno al nuevo modelo retributivo.

"La sensación de la reunión de hoy no es mala, pero nos estamos jugando mucho. Vamos a apurar hasta el último momento (...) e intentar apurar para satisfacer a todos los profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud", ha señalado el responsable de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas.

Así, Hontangas ha subrayado que el Ministerio de Sanidad "está abierto" a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del SNS: "Estamos en disposición de poder hacer un buen texto en un tiempo prudencial, relativamente corto".

CLASIFICACIÓN CON RETRIBUCIONES

Los sindicatos recuerdan que, una vez que el Ministerio aceptó su propuesta para que el nuevo Estatuto Marco establezca una clasificación basada en la formación académica y nivel de cualificación adquirida en base al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU), el "caballo de batalla" se encuentra en lograr también el reconocimiento retributivo correspondiente.

Al respecto, las organizaciones sindicales recalcan que, además de acabar con la discriminación que aún existía entre categorías profesionales del SNS, es fundamental que cualquier trabajador cobre lo que le corresponde en función de su cualificación y competencias profesionales.

Según las organizaciones, también se han visto recogidas otras propuestas que hicieron al inicio de la negociación y fueron posteriormente rechazadas por el Ministerio de Sanidad y que, tras la reunión del pasado lunes, se volvieron a poner sobre la mesa de negociación al objeto de mejorar aún más el anteproyecto de ley.

Tras la reunión, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF han reiterado que la negociación con el departamento de Mónica García "sigue aún abierta", con lo que las jornadas de huelga previstas para enero se mantienen "en suspenso", pero no están desconvocadas.

Los sindicatos han vuelto a valorar positivamente el ánimo del Ministerio por aprobar un texto de la norma consensuado con las organizaciones con representación en el Ámbito de Negociación y, por tanto, con la legitimación necesaria para defender los derechos y condiciones laborales del conjunto del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud.

LAS NEGOCIACIONES CONTINUARÁN EL LUNES

El próximo lunes el Ministerio de Sanidad se volverá a reunir con las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) con el objetivo de continuar avanzando en el nuevo texto.

Además, el departamento que dirige Mónica García mantendrá un encuentro con la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF). De este modo, tras las jornadas de huelga de la semana pasada, el Ministerio de Sanidad ha convocado a la Agrupación a una reunión, a la cual los representantes asistirán con "voluntad de diálogo".

Desde la Agrupación recuerdan que el Ministerio ya conoce sus reivindicaciones, así como su propuesta para establecer una regulación específica para el personal médico y facultativo que "mejore las condiciones del ejercicio de la profesión", las cuales, aseguran que seguirán defendiendo en este nuevo encuentro.