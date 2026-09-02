Sindicatos del Ámbito piden apoyo parlamentario al Estatuto Marco y reclaman mejoras en la jubilación anticipada

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del Ámbito de Negociación han valorado positivamente la aprobación, en Consejo de Ministros y en segunda vuelta, del Proyecto de ley de Estatuto Marco y, por tanto, que el texto vaya a ser enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, en la que reclaman además del apoyo de la Cámara baja, mejoras en jubilación anticipada.

Según han indicado la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT), y la alianza entre el Sindicato de Enfermería (SATSE) y la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), el hecho de que la norma haya sido remitida a la Cámara Baja es "un paso decisivo para culminar una reforma largamente demandada".

"Esta reforma es fruto del intenso proceso de diálogo y negociación desarrollado en el Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones legitimadas para representar y defender los intereses del conjunto del personal estatutario", han enfatizado, tras lo que han destacado que "supone un importante avance en la modernización del marco regulador del personal".

En este sentido, han explicado que esta modernización del Estatuto Marco se produce "después de más de dos décadas de vigencia del actual" e "incorpora mejoras relevantes en materia de jornada y descansos, conciliación, estabilidad en el empleo, movilidad, salud laboral, clasificación y desarrollo profesional".

En concreto, han indicado que "incorpora avances en la regulación de la jornada, las guardias y los descansos, y abre nuevas posibilidades para que, a través de la negociación sectorial en las comunidades autónomas, se puedan establecer jornadas máximas de guardia de 12 horas o avanzar hacia sistemas de trabajo a turnos que mejoren la organización del trabajo y favorezcan la conciliación".

Junto a ello, han subrayado que contempla avanzar progresivamente hacia la implantación de las 35 horas semanales en aquellos servicios de salud que todavía no las tienen establecidas, así como "refuerza la lucha contra la temporalidad, estableciendo procesos selectivos periódicos al menos cada dos años y un plazo máximo de resolución de 18 meses".

PRESERVAR LOS AVANCES ALCANZADOS

Estos sindicatos, que han señalado que el texto supone también "avanzar en movilidad, conciliación, protección de la salud física y mental y prevención frente a las agresiones", han subrayado que ahora se abre un proceso "para preservar los avances alcanzados y promover las mejoras necesarias durante su tramitación parlamentaria".

Al respecto, han afirmado que es "prioritario" seguir avanzando "para que el personal estatutario pueda acceder de forma efectiva a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores y a la jubilación parcial, impulsando durante la tramitación parlamentaria las mejoras y modificaciones normativas necesarias para hacerlo posible".

"El objetivo debe ser culminar una regulación más clara, garantista y homogénea, que consolide derechos comunes para todos los profesionales del SNS y evite diferencias injustificadas en su reconocimiento y aplicación entre servicios de salud y comunidades autónomas", han continuado. Por ello, han emplazado "a todos los partidos políticos con representación parlamentaria" a "respaldar y votar favorablemente la tramitación y aprobación del nuevo Estatuto Marco".