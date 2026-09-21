Los sindicatos del Ámbito rechazan el intergrupo parlamentario sobre el Estatuto Marco porque busca "desvirtuarlo"

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del Ámbito de Negociación han rechazado la idea planteada de constituir un intergrupo parlamentario sobre el Estatuto Marco en el que puedan participar en su debate los diferentes grupos políticos, sindicatos, Administraciones, sociedades científicas y organizaciones profesionales, ya que la finalidad real de la propuesta "es la de desvirtuar y alterar de manera sustancial" la norma, "además de buscar alargar de manera artificial la tramitación de la Ley".

Con "respeto a las funciones del poder legislativo", pero advirtiendo de las "consecuencias irreversibles" si se producen modificaciones de gran calado, la Unión General de Trabajadores (UGT), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), y la alianza entre el Sindicato de Enfermería (SATSE) y la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) han defendido el texto acordado en enero.

En este sentido, han manifestado que la medida en relación con el Estatuto Marco es "innecesaria", frente a lo que han vuelto a reclamar a los partidos políticos "que agilicen su tramitación para que pueda ser aprobado en la actual legislatura". La reforma "ha sido suficientemente debatida a lo largo de los últimos tres años en el Ámbito de Negociación, que es el único foro de trabajo legitimado para la negociación de la regulación general y de las condiciones laborales básicas y comunes del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS)", han justificado.

Por ello, y al respecto de la propuesta lanzada por el Foro de la Profesión Médica, han mostrado su "total perplejidad" ante "el apoyo de la ministra de Sanidad a esta iniciativa". "Es tiempo de trabajar para culminar la tramitación, no de poner nuevas dificultades y barreras", han enfatizado en referencia a Mónica García.

RECLAMAN QUE LAS ENMIENDAS SEAN PRESENTADAS "CUANTO ANTES"

"Un Intergrupo parlamentario no es una práctica habitual en la tramitación de una Ley ordinaria", han recordado, para subrayar que "lo que procede hacer ahora es que los grupos parlamentarios presenten cuanto antes sus enmiendas". De este modo lo han reclamado tras conocerse que el plazo de presentación de propuestas de mejora al texto finalizará el 6 de octubre.

Tras anunciar que propondrán enmiendas a los grupos parlamentarios orientadas a incorporar nuevas mejoras que beneficien al conjunto del personal estatutario del SNS "y que no supongan distinciones ni discriminaciones basadas en el mero hecho de pertenecer a un determinado colectivo profesional", han solicitado "que no soliciten prórrogas de tiempo innecesarias" y que se obvien "cálculos políticos e intereses partidistas".

"El Proyecto de Ley es aún susceptible de ser mejorado en el Congreso pero, tal y como está redactado en la actualidad, ya supone un decisivo avance en la modernización del marco regulador de todo el personal del SNS, al incorporar mejoras muy importantes en aspectos esenciales, como la jornada laboral, estabilidad en el empleo, movilidad, salud laboral, conciliación, clasificación y desarrollo profesional", han afirmado los sindicatos del Ámbito de Negociación.

Por último, han expuesto que es necesario que el paso de la norma por el Congreso de los Diputados conlleve un desarrollo normativo posterior "en el menor tiempo posible", para que el personal estatutario pueda acceder de forma efectiva a la jubilación anticipada voluntaria mediante coeficientes reductores y a la jubilación parcial. Para ello, esperan obtener el compromiso del Gobierno.