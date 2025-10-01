Sindicatos amenazan con "acciones contundentes" si Sanidad y CCAA deciden cerrar la negociación del Estatuto Marco

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han amenazado este miércoles con "acciones contundentes" si el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas deciden cerrar la negociación del Estatuto Marco, todo ello durante una multitudinaria concentración frente a la sede del propio Ministerio.

"No tenemos fecha de convocatoria de huelga, pero sí que vamos a esperar a ver qué pasa en la reunión de mañana. Si mañana deciden cerrar la negociación, nosotros vamos a dar una respuesta continuante", ha declarado a los medios de comunicación el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, en referencia al encuentro del Foro Marco entre Sanidad y las Comunidades Autónomas.

Gónzalez ha considerado que la negociación de este documento, que data de 2003, es un "momento histórico" para "avanzar en la defensa de la sanidad pública", y que "no se puede perder" esta oportunidad de "deshipotecar" el futuro del sistema de salud.

"Nos hemos puesto de acuerdo porque es una situación de extrema gravedad. Ese acuerdo se aplica a todos y todas las trabajadoras (...) Las propuestas que hacemos afectan a las condiciones de trabajo y a las condiciones sociales de todas y todos los trabajadores de la sanidad pública", ha añadido.

Del mismo modo, ha señalado al Gobierno como el "responsable" de dar una respuesta a esta negociación, en la que los sindicatos buscan incluir una nueva clasificación profesional, con la negociación de unas nuevas retribuciones básicas acordes al nivel de cualificación y responsabilidad que asume cada grupo profesional; una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales que lleve aparejadas medidas de mejora de las jornadas de guardia y a turnos que se realizan para garantizar la continuidad asistencial; y la regulación del derecho al acceso voluntario a la jubilación anticipada y parcial.

La presidenta de SATSE, Laura Villaseñor, ha justificado esta movilización para que se les "escuche" y que Sanidad "no dé cerrojazo" a un proceso de negociación que lleva más de tres años en marcha, en lo que se han conseguido "algunos avances", pero no todos los que consideran necesarios.

"Parece que el Ministerio ha decidido cerrar la puerta a la negociación y, lo que es peor, ha aceptado modificaciones introducidas por las comunidades autónomas que lo único que han hecho ha sido recortar y retroceder en derechos y en avances", ha subrayado Villaseñor.

SINDICATOS LAMENTAN EL CONTENIDO DEL ÚLTIMO BORRADOR

De forma parecida se ha pronunciado la secretaria de Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell, quien ha lamentado el contenido del último borrador enviado por Sanidad y actualizado con las sugerencias de las autonomías, pues "siguen sin recogerse" sus principales reivindicaciones.

"No nos vale que nos digan que dependen de otros ministerios", ha incidido Ballel, rechazando así las explicaciones que Sanidad ha dado sobre la imposibilidad de incluir algunas reivindicaciones en el texto por falta de competencias.

El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha manifestado que las comunidades autónomas "no pueden hacer sus chiringuitos" para imponer sus propias condiciones laborales, y ha cargado contra el "recorte" realizado al texto por parte de las propias comunidades.

"Las condiciones laborales son paupérrimas. Tenemos abandonos en la sanidad. De aquí a unos días vamos a ver cómo la gripe, la vacunación, va a significar más listas de espera, más colapso en las urgencias. Esto no puede seguir así. Se están encargando la sanidad", ha subrayado.

Durante la manifestación también ha intervenido el secretario general de FSS-CCOO, Humberto Muñoz, quien ha incidido en la disposición de todas las organizaciones sindicales del Ámbito a "seguir con la lucha" hasta conseguir retomar las negociaciones.

Poco antes, la Ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado que vayan a "paralizar la negociación" por el Estatuto Marco, y ha expresado que espera conocer las inquietudes de las CCAA en el Foro Marco para que "puedan también ser respondidas con las inquietudes que han trasladado los sindicatos".