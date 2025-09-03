Los sindicatos mantienen su decisión de no acudir a la reunión de este jueves con Sanidad para tratar el Estatuto Marco

Archivo - Decenas de personas durante una concentración ante la sede del Ministerio de Sanidad, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). La manifestación coincide con una reunión entre el Ministerio de Sanidad y sindicatos para negociar la carrera profes - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han asegurado que mantienen su decisión de no asistir a la reunión convocada por el Ministerio de Sanidad para este jueves 4 de septiembre para tratar el Estatuto Marco.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a los sindicatos, que insisten en que la negociación debe continuar a partir del 16 de septiembre y en base a un nuevo texto del anteproyecto de ley que incluya las alegaciones realizadas por las comunidades autónomas.

Los sindicatos solicitan al Ministerio de Sanidad que remita su propuesta final del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud una vez haya celebrado la reunión que tiene prevista en los próximos días con las comunidades autónomas.

Sobre este nuevo texto, las organizaciones sindicales realizarán sus alegaciones para seguir la negociación a partir del día 16 de septiembre. "Consideramos inadecuado mantener la reunión del día 4 de septiembre dado que requerimos poder contar previamente con una nueva versión del anteproyecto de ley del Estatuto Marco que incluya las alegaciones realizadas por las CCAA, y no al revés, a fin de que podamos fijar nuestra posición final", explican los sindicatos en un comunicado conjunto.

Este martes los sindicatos anunciaban su intención de no ir a la reunión convocada por el Ministerio. Por el momento, el departamento que dirige Mónica García no ha cancelado el encuentro y ha pedido a las organizaciones que reconsideren su decisión "por el bien de los profesionales y del conjunto del Sistema Nacional de Salud".