Infosalus.- Los sindicatos no acudirán a la reunión convocada por Sanidad este jueves para negociar el Estatuto Marco

Piden reunirse el 16 de septiembre y tener una propuesta final del Estatuto Marco con las alegaciones de las CCAA

MADRID, 2 Sep.

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) no acudirán a la reunión convocada por el Ministerio de Sanidad este jueves para abordar el Estatuto Marco, ya que insisten en que la negociación debe continuar a partir del 16 de septiembre y en base a un nuevo texto del Anteproyecto de Ley que incluya las alegaciones realizadas por las comunidades autónomas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a los sindicatos del Ámbito de Negociación, las organizaciones no irán a la reunión de este 4 de septiembre y seguirán la hoja de ruta establecida antes del parón de verano, para continuar y ultimar la negociación a partir del día 16 de septiembre.

Así, los sindicatos han solicitado al Ministerio de Sanidad que remita su propuesta final del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud una vez haya celebrado la reunión que tiene prevista en los próximos días con las comunidades autónomas.

Sobre este nuevo texto, las organizaciones sindicales realizarán sus alegaciones para seguir la negociación a partir del día 16 de septiembre. "Consideramos inadecuado mantener la reunión del día 4 de septiembre dado que requerimos poder contar previamente con una nueva versión del anteproyecto de ley del Estatuto Marco que incluya las alegaciones realizadas por las CCAA, y no al revés, a fin de que podamos fijar nuestra posición final", explican los sindicatos en un comunicado conjunto.

Las organizaciones sindicales recuerdan que el calendario pactado el pasado 29 de julio fue mantener hasta un total de cinco reuniones a lo largo de la segunda quincena de septiembre al objeto de abordar lo que habían solicitado con respecto al nuevo modelo de clasificación profesional y la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial, entre otras cuestiones aún pendientes de acuerdo.

Para ello, añaden, sería adecuado que Sanidad les trasladara un nuevo texto con otras propuestas sobre estas materias que consideran fundamentales, ya que indican que el último remitido acerca de estas cuestiones fue rechazado por todas las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación.

Los sindicatos lamentan este nuevo el cambio de criterio del Ministerio respecto al calendario previamente pactado y sostienen que se trata de una "falta de consideración" al trabajo interno y de "coordinación" que realizan las organizaciones sindicales. No obstante, reiteran su disposición a seguir negociando y encontrar una solución que satisfaga a todas las partes.

"En modo alguno es nuestro interés alargar la negociación de manera innecesaria sino concluirla de la mejor manera, agotando todas las posibilidades para alcanzar finalmente un acuerdo que satisfaga las expectativas e intereses del conjunto del personal estatutario del SNS", apuntan.

PIDEN QUE SE CUMPLA EL CALENDARIO MARCADO

En la carta afirman que el hecho de convocarles el día 4 de septiembre es un nuevo ejemplo de la forma en la que el Ministerio de Sanidad ha venido desarrollando las negociaciones sobre la reforma de la Ley del Estatuto Marco a lo largo de los últimos dos años.

"Se han producido sucesivas incidencias que han impedido respetar unos tiempos regulados y certeros en lo que respecta a la celebración de las reuniones. Ha habido momentos en los que el Ministerio ha ralentizado, e incluso paralizado, la marcha de la negociación y otros en los que ha querido acelerarla sin una razón conocida", señalan.

Las organizaciones sindicales reiteran que las negociaciones se encuentran en un "momento decisivo", pero insisten en que aún deben agotarse todas las vías posibles de llegar a un acuerdo. Por ello, no entienden que el Ministerio quisiera hacer en la reunión del 4 de septiembre una "revisión total" del texto, lo que haría innecesario mantener encuentros posteriores.

Al respecto, aseguran que el interés por parte del Ministerio de Sanidad de mantener una "reunión final" puede deberse a razones más de tipo político, como adaptarse a los tiempos del Gobierno a la hora de presentar nuevos proyectos normativos en el Congreso de los Diputados, pero insisten en la necesidad de que se cumpla el calendario ya pactado.