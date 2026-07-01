Infosalus.- Sindicatos y patronal mantienen posturas "alejadas" en la negociación Convenio Estatal de Oficinas de Farmacia

Archivo - Farmacia - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda reunión de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) entre la patronal FEFE y los sindicatos que integran el banco social (CCOO, UGT, CIG y FEFANE) para intentar desbloquear el avance en la negociación del XXVI Convenio Colectivo Estatal de Oficinas de Farmacia, ha mostrado que patronal y sindicatos mantienen posturas "alejadas".

Según señalan los sindicatos del ámbito de la negociación, las posturas son contrarias tanto en lo relativo a los incrementos salariales para los años 2025, 2026, 2027 y 2028 de posible vigencia del convenio colectivo, como sobre la regulación de los permisos, y demandas patronales de ampliación de determinadas medidas de flexibilidad interna de jornada.

"A pesar de la voluntad de los sindicatos presentes en el SIMA para avanzar en la negociación, la posición inmovilista de FEFE ha hecho imposible cualquier tipo de avance", afirman en un comunicado.

Por su parte, los sindicatos que integran el banco social de la mesa negociadora van a plantear un programa de acciones y movilizaciones para continuar defendiendo la inclusión en el XXVI Convenio Estatal de Oficinas de Farmacia de "aquellas cuestiones y derechos" que consideran "razonables y justas" para los profesionales del sector.