El Sistema Nacional de Salud ha recibido más de 2.700 solicitudes de tratamiento con terapias CAR-T desde 2019

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado el Informe Anual de Terapias Avanzadas 2025, que recoge que desde la puesta en marcha del circuito nacional en 2019 se han tramitado 2.742 solicitudes de tratamiento con CAR-T procedentes de 187 hospitales de todas las comunidades autónomas.

Además, el 93,3 por ciento de las tramitaciones tuvieron resoluciones favorables y una evaluación en menos de 24 horas en la mayoría de los casos. En términos de evolución, la actividad ha mostrado un crecimiento constante, con un pico significativo en 2024 y una tendencia sostenida durante el primer semestre de 2025, lo que anticipa un nuevo máximo anual si se mantiene el ritmo actual.

Las terapias CAR-T consisten en un tratamiento personalizado e innovador basado en la modificación genética de las propias células del paciente, para que estas puedan identificar y destruir células tumorales. Están indicadas principalmente para pacientes con determinados tipos de cáncer hematológico que no han respondido a otros tratamientos convencionales.

A cierre del primer semestre de 2025, el Sistema Nacional de Salud cuenta con 40 centros designados para la administración de estas terapias, de los cuales 29 están destinados a población adulta y 11 a población pediátrica.

Bajo el nuevo Plan de Terapias Avanzadas 2025-2028, el SNS ha reforzado su infraestructura con la designación en 2025 de cinco nuevos centros: el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y el de Vigo (Galicia), el Hospital Universitario de Navarra, el Hospital Universitario Miguel Servet (Aragón) y el Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Comunidad Valenciana), este último para atención pediátrica. Estas designaciones amplían la cobertura erritorial y mejoran el acceso a terapias CAR-T para patologías como linfoma B difuso de células grandes, mieloma múltiple y leucemia linfoblástica aguda B. Asimismo, el nuevo plan incluye el despliegue de centros de leucoaféresis, fundamentales para la obtención de células, avanzando hacia una mayor autosuficiencia del sistema y fortaleciendo su capacidad operativa.

SIETE TERAPIAS DISPONIBLES Y EXPANSIÓN DE INDICACIONES

El SNS dispone actualmente de siete medicamentos CAR-T financiados, cinco de fabricación industrial y dos de fabricación no industrial, aplicados principalmente en patologías hematológicas graves. Las solicitudes se concentran en linfoma B difuso de células grandes y leucemia linfoblástica aguda B, siendo axicabtagén ciloleucel y tisagenlecleucel los fármacos con mayor número de solicitudes.

El informe destaca, además, un incremento relevante en el número de solicitudes para pacientes con mieloma múltiple, reflejo de la reciente incorporación de nuevas indicaciones clínicas en el SNS. Con estos datos, Sanidad destaca que el modelo CAR-T del SNS se consolida como una experiencia de referencia europea por su carácter "equitativo, homogéneo y coordinado", y gracias a la territorialización de los centros, la evaluación clínica centralizada por el Grupo de Expertos, la equidad en el acceso y la eficiencia en la toma de decisiones.