Socidrogalcohol cree que vedar las redes a menores de 16 puede proteger su salud mental

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías (Socidrogalcohol) considera que la intención de prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede ser una medida para proteger su salud mental.

Así, esta organización ha celebrado que se abra un debate sobre el citado aspecto, ya que ve muy interesante que se ponga sobre la mesa la regularización del mismo. De hecho, el jefe del Ejecutivo ha confirmado que este asunto se aprobará este martes, 10 de febrero, en Consejo de Ministros.

"El objetivo es, además, hacer frente a la desregulación, incluyendo sistemas de verificación de edad y responsabilizando legalmente a los directivos de los contenidos", ha manifestado Sergio Fernández Artamendi, quien es miembro de la Junta Directiva de Socidrogalcohol, y que, no obstante, ha afirmado que "hay escasa información".

A juicio de esta sociedad, el uso de redes sociales no es una actividad perjudicial por sí misma, pero la evidencia científica indica que existe un patrón de abuso que interfiere con los estudios y otras actividades de los menores. "Padres y educadores encuentran dificultades para educar en el buen uso de estos recursos en un ecosistema de evolución rápida, altamente desregulado y en el que los creadores viven precisamente del 'engagement'", ha explicado Fernández Artamendi

VIOLENCIA Y CONTENIDOS SEXUALES, ENTRE LAS PREOCUPACIONES

Además, desde Socidrogalcohol han declarado que el acceso a ciertos contenidos, como violencia, contenidos sexuales, promoción de actitudes negativas para la salud mental y la autoestima y hábitos no saludables, es habitual entre los menores. Según un estudio de UNICEF, el 25,1% de los adolescentes ha recibido mensajes de carácter sexual y el 58,4% ha hablado con personas desconocidas (incluyendo adultos).

Por todo, y porque, también según UNICEF, el 92,5% de los jóvenes participa en al menos una red social, incluyendo el 78,3% de los estudiantes de Primaria, desde esta entidad han hablado de preocupación social creciente. Ante ello, la prohibición del acceso y, sobre todo, el mayor control de los contenidos y las responsabilidades legales de las plataformas pueden contribuir para proteger a los menores.