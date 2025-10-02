Infosalus.- La Sociedad Española de Contracepción afirma que "no existe una evidencia científica" del síndrome postaborto

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ante el debate surgido en relación a un posible síndrome postaborto en las mujeres que acceden al aborto, la Sociedad Española de Contracepción (SEC) señala que "no existe una evidencia científica que respalde dicha entidad" y, por tanto, "carece por tanto de fundamento la necesidad de informar de este concepto a las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo".

"Las mujeres con embarazos no deseados pueden presentar problemas psicológicos, al igual que cualquier otra mujer. Dichos problemas habitualmente están condicionados por el propio embarazo no deseado o por su situación social o personal. La mayoría de las mujeres que demandan una interrupción de embarazo tienen ya su decisión tomada y no presentan ningún problema psicológico previo ni posterior al procedimiento", recuendan.

Por tanto, la sociedad pide que se les proporcione a las mujeres "una información científica y profesional, alejada de postulados ideológicos, y debe evitarse su infantilización sistemática a la hora de tomar decisiones sobre su propia salud". Desde la SEC aboga porque las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo reciban una "atención profesional, se les facilite un procedimiento realizado en condiciones de seguridad y sin presiones, y reciban un apoyo psicológico en los casos en los que éste sea necesario y no de forma generalizada".

Asimismo, están a favor de una educación sexual y anticonceptiva, que evite los embarazos no deseados y el aumento de la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual. Por todo ello, solicita a las Administraciones Públicas que tienen competencias en este ámbito que actuen con "seriedad y rigor en sus propuestas", evitando contribuir a la propagación de bulos y desinformaciones; tener en cuenta la voz de los profesionales que se dedican a este ámbito de la sanidad; evitar patologizar a las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo, y trabajar activamente por la sanidad pública .