La Sociedad Española del Dolor pide aligerar los trámites pendientes para el acceso al cannabis medicinal

Archivo - Cannabis medicinal - LPETTET/ ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española del Dolor (SED) ha pedido que se aceleren los trámites pendientes para el acceso a los fármacos a base de cannabis, con el objetivo de que lleguen cuanto antes a los pacientes que los necesitan, especialmente aquellos con dolor crónico refractario, es decir, persistente y que no responde a tratamientos convencionales.

"El dolor crónico refractario sitúa al paciente en una situación límite, y muchos de ellos ven con esperanza la llegada de una nueva herramienta terapéutica como son los medicamentos cannabinoides, siempre dentro de un tratamiento médico reglado", ha explicado el coordinador del Grupo de Trabajo de Cannabinoides de la SED, Jesús de Santiago.

Con motivo de la jornada 'Medicamentos a base de cannabis: mirando hacia adelante', que se celebra este viernes, la sociedad científica ha expresado su preocupación por que los tratamientos no lleguen nunca a los pacientes debido a que el Real Decreto que regula su uso, pese a estar publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde octubre, ha tenido avances limitados.

"A nivel profesional no hemos tenido información clara sobre plazos. Recientemente se han incluido los preparados estandarizados de cannabis en el formulario nacional, pero no sabemos a partir de qué fecha los especialistas podremos contar con estos tratamientos en la práctica clínica", ha señalado de Santiago.

Por otra parte, la SED ha expresado su punto de vista sobre las especialidades que deben estar habilitadas para prescribir este tipo de fármacos, así como sobre su dispensación. El Real Decreto establece que la prescripción debe ser realizada por un especialista en las indicaciones descritas en la normativa y que la dispensación se llevará a cabo en farmacia hospitalaria.

No obstante, la sociedad científica considera que este modelo podría evolucionar en el futuro. "Actualmente, la farmacia comunitaria ya dispensa opioides mayores como oxicodona o fentanilo. Desde nuestro punto de vista, el siguiente paso debería ser la dispensación en la farmacia comunitaria, con las debidas medidas de control y seguimiento de dispensación", ha señalado de Santiago.

Respecto a la prescripción, en la actualidad podrían ejercerla especialistas en neurología, anestesiología y rehabilitación, oncología médica y radioterápica y, en general, cualquier facultativo que trabaje en el ámbito hospitalario, atienda a pacientes que cumplan la indicación y tenga los conocimientos necesarios para tratar estas condiciones.

A este respecto, la SED ha señalado que se debería avanzar, en el medio plazo, en que el médico de Atención Primaria (AP), previamente formado y con indicaciones basadas en la evidencia y exclusión de contraindicaciones, pudiera prescribir tratamientos con cannabinoides, igual que ya lo hace con los opioides.

La presidenta de la SED, María Madariaga, ha respaldado la idea de que "Atención Primaria, especialidad médica vertebradora de la asistencia sanitaria y de la prescripción coordinada de medicamentos, acceda como otras especialidades a la formación para la indicación, prescripción y seguimiento de formulaciones magistrales basadas en cannabinoides".

PERSPECTIVA DEL PACIENTE

Por su parte, la fundadora de la Asociación de Pacientes Dosemociones y del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, Carola Pérez, ha detallado la perspectiva de los pacientes, destacando que el Real Decreto sobre Cannabis Medicinal es "un primer paso", pero insuficiente, ya que deja sin resolver aspectos como las vías de administración excluidas, el ámbito asistencial, la formación de los profesionales y el papel de los pacientes.

La portavoz del Observatorio también ha advertido del amplio desconocimiento social sobre la complejidad del cannabis medicinal y ha señalado que existe una visión incompleta sobre estas terapias. "Muchos nuevos pacientes reciben información procedente de fuentes poco rigurosas", ha alertado para reivindicar el papel de las asociaciones como aliadas en la mejora del modelo terapéutico.

A su juicio, la colaboración activa de los pacientes garantizará un acceso seguro y eficaz a estos tratamientos, cuya evidencia científica se confirma progresivamente. "La regulación no garantiza por sí sola el acceso. En todos los trámites se debe tener en cuenta la voz de los pacientes, tanto en el desarrollo del modelo asistencial como en los estudios clínicos", ha reclamado.