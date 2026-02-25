La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria presenta el manual para el abordaje farmacoterapéutico de la migraña

Archivo - Dolor de cabeza. - ISTOCK - Archivo

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha presentado el manual 'Manejo del paciente con Migraña: Manual para Farmacéuticos', para que sirva como un "marco de referencia científico" para la optimización asistencial farmacoterapéutica de esta patología, que afecta a entre el 12 y el 15 por ciento de la población general.

Esta enfermedad neurológica y crónica es la "principal causa de años vividos con discapacidad en adultos menores de 50 años en España". Sin embargo, el 40 por ciento de los pacientes no cuentan con un "diagnóstico adecuado", lo que "perpetúa la carga asistencial y social de la enfermedad", ya que no reciben el tratamiento farmacoterapéutico correspondiente.

El farmacéutico especialista del Hospital Universitario de la Princesa y coordinador de la publicación, José María Serra López-Matencio, ha destacado que el desarrollo de esta guía pretende "disponer de un documento estructurado, actualizado y orientado a la consulta que permita homogeneizar el manejo del paciente con migraña desde la farmacia hospitalaria".

Asimismo, la incorporación de estas nuevas opciones terapéuticas exige "una evaluación rigurosa, seguimiento estrecho y estrategias claras de optimización y adherencia". Serra López-Matencio, por ello, ha subrayado la importancia de reforzar "un modelo de atención integral y multidisciplinar".

Por su parte, el farmacéutico especialista del Hospital Universitario De Canarias, Marco Antonio Navarro, ha indicado que este manual quiere "reforzar el papel del farmacéutico" como "profesional clave" en educación sanitaria. De este modo, los farmacéuticos podrían establecer circuitos de información clara al paciente sobre expectativas reales, técnica de administración, conservación del medicamento y criterios de reevaluación.

Además de estandarizar procesos, podrían potenciar una atención farmacéutica "proactiva, individualizada y basada en la experiencia clínica acumulada", consolidando "el valor estratégico del farmacéutico hospitalario en el abordaje integral de la migraña".

Por último, la doctora del Servicio de Farmacia del HGU Gregorio Marañón, Marisa Martín, ha incidido en la "elevada prevalencia de comorbilidades psiquiátricas" asociadas a la migraña, motivo por el que se ha dedicado un capítulo específico dentro del manual. En este se analiza la relación bidireccional entre esta enfermedad y diversos trastornos psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad, el estrés y las alteraciones del sueño.

Según Martín, estas comorbilidades psiquiátricas disminuyen la calidad de vida del paciente y constituyen "un factor crítico en la cronificación de la migraña". Para combatir esta situación, quieren implementar herramientas de cribado sistemático para detectarlas de manera temprana durante la consulta neurológica.