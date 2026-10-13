La Sociedad Española de Heridas pide no normalizar su cronicidad y que sean tratadas por equipos multidisciplinares - EUROPA PRESS

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Heridas (SEHER), el doctor Daniel Chaverri, ha hecho un llamamiento a "no normalizar la cronicidad" de las heridas abiertas, al tiempo que ha demandado que sean tratadas por equipos multidisciplinares.

"Tradicionalmente, se han tenido como por inevitables, asociadas a determinados procesos patológicos o momentos vitales", ha señalado, tras lo que ha manifestado que ello "no es así". "Lo hemos visto con la evidencia y los recursos que tenemos", y es que "la mayoría son evitables", por lo que "no deberían cronificarse en el tiempo", ha subrayado.

De este modo, y durante la 'I Jornada Formativa SEHER para periodistas', desarrolla bajo el título 'Entiende el mundo de las heridas de la mano de la sociedad científica multidisciplinar' y con motivo de la celebración, el 18 de octubre, del Día Mundial de las Heridas, y de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Cuidado de las Heridas, Chaverri ha sostenido que "una herida, por pequeña que sea, es una fuente de complicaciones", cuya tasa aumenta "cuántos más días" se encuentre abierta.

"Son la punta del iceberg", ya que "esconden un proceso fisiopatológico que hemos de tratar si queremos curar", ha continuado, tras lo que ha declarado que "el apósito es importante, pero no lo es todo". En este sentido, ha indicado que el abanico "es muy amplio", ya que existen "múltiples tipos", como "úlceras por presión, llagas, lesiones por incontinencia, heridas de pie diabético, vasculares, de origen autoinmune" y, "también, por herida quirúrgica".

Además, como contexto, ha expuesto que las lesiones citadas tienen impacto en el Sistema Nacional de Salud (SNS), y es que entre el 27 y el 50 por ciento de los pacientes ingresados en un hospital presenta algún tipo de herida. Junto a ello, ha explicado que el 9 por ciento de las personas en residencias tiene una lesión por presión, de las que "hasta el 98 por ciento son evitables".

"Entre 15 y el 25 por ciento de los diabéticos presenta una úlcera en sus pies, de los cuales el 80 por ciento puede sufrir una amputación no traumática", ha proseguido, para agregar que el abordaje de todas las lesiones citadas representa el 4 del presupuesto sanitario europeo, según datos de la Asociación Europea de Gestión de Heridas (EWMA, por sus siglas en inglés).

CINCO CLAVES PARA MEJORAR SU ABORDAJE

Ante todo ello, la vocal de la SEHER, la enfermera Silvia Blasco, ha sostenido que, desde la sociedad científica, que ha editado un altas de imágenes de heridas, consideran que existen "cinco aspectos clave para mejorar el cuidado de las heridas", siendo el primero de ellos garantizar una atención universal al ser "un derecho". Impulsar una atención integral y multidisciplinar, abordándose su prevención, valoración y tratamiento de forma coordinada por los distintos sanitarios implicados, es otra medida a llevar a cabo.

También es necesario garantizar los recursos y una organización asistencial adecuados, con una correcta provisión de materiales y tecnologías; mejorar la información epidemiológica y la prevención, mediante sistemas de datos que permitan la medición epidemiológica de los distintos tipos de heridas e incorporar las lesiones evitables o prevenibles a las políticas de seguridad del paciente; y reforzar la formación de los profesionales, a través de programas educativos.

Al respecto de este último punto, Chaverri ha denunciado que "los estudios de Grado tanto de Enfermería como de Medicina no dan formación de heridas". "Reivindicamos que esté incluida dentro del programa formativo de todas las carreras universitarias en contacto con las heridas", ha subrayado, para enfatizar que "hace falta mucha formación".

"En el proceso de las heridas, la enfermera tiene un papel fundamental -es la cara visible-, pero para poder cicatrizar una herida, una enfermera sola no va a ningún sitio", ha sostenido en relación con la importancia de los equipos multidisciplinares. "Hay que tratar la causa, no solo curar la herida", ha insistido, destacando que, para ello, son necesarias la colaboración y coordinación entre sanitarios.

INFRAVALORACIÓN

En esta línea, la también vocal de la entidad, la podóloga Almudena Cecilia, ha subrayado que es vital "darle importancia a la herida", la cual "se infravalora en cualquier campo". "La herida es lo que pone de manifiesto cómo está el organismo", pero "se menosprecia", ha puesto de manifiesto.

Por último, y tras compartir la paciente de pie diabético, Marta Lafuente, la relevancia de los equipos muldisciplinares para "una detección precoz" y "una derivación rápida", y explicar la vocal de SEHER, la doctora Sandra Redondo, la "elevada magnitud de las úlceras", se han tratado los mitos en relación con las heridas. "Llevar las heridas al descubierto es un mito", ha subrayado.

Así, los expertos han rechazado "remedios populares", ya que en la actualidad existen "dispositivos y herramientas mucho más avanzados y con garantías sanitarias". De hecho, aunque los antisépticos tienen utilidad como "herramienta puntual", abogan por emplearlos "de manera rutinaria", y es que "lejos de ser beneficioso, es nocivo".