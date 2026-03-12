La Sociedad Española de Oftalmología advierte de que solo la mitad de los pacientes con glaucoma saben que lo padecen

Imagen del cartel del Día Mundial del Glaucoma. - SEO

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) ha señalado que el glaucoma afecta aproximadamente a un millón de personas en España, lo que supone un 3 por ciento de la población, y ha advertido de que solo la mitad de los pacientes saben que lo padecen, ya que en sus fases iniciales no produce síntomas.

"La pérdida de visión que ocurre en estadios precoces suele ser periférica, sin afectar a la visión central, lo que hace que a los pacientes les resulte muy difícil de detectar", alerta SEO.

En el marco del Día Mundial del Glaucoma, que se celebra cada 12 de marzo, la Sociedad ha explicado que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, si bien con un diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, se logra evitar la ceguera en más del 90 por ciento de los casos.

Se habla de glaucoma cuando existe un daño en el nervio óptico asociado en la mayoría de los casos a un aumento de la presión intraocular. En cambio, hablamos de hipertensión ocular cuando únicamente la PIO esta elevada, sin defecto en el nervio óptico.

Además, el glaucoma es una enfermedad con importantes consecuencias sociales y sanitarias. Se estima que los pacientes con glaucoma pueden presentar hasta un 20 por ciento de ceguera legal en un ojo al final de la vida y alrededor de un 10 por ciento de ceguera legal bilateral, lo que repercute directamente en su autonomía y calidad de vida.

Por ello, la Sociedad Española de Oftalmología recuerda que el glaucoma constituye también una importante causa de discapacidad visual y de gasto social directo e indirecto, derivado de la atención sanitaria, la pérdida de autonomía y la necesidad de cuidados. SEO busca llamar la atención de la sociedad sobre esta enfermedad que, a pesar de su impacto, "sigue siendo una de las grandes olvidadas en términos de inversión, campañas de concienciación y programas de detección precoz", añade.

Asimismo, los especialistas advierten de que la prevalencia del glaucoma aumentará en los próximos años debido al envejecimiento de la población, lo que refuerza la necesidad de impulsar medidas de prevención y diagnóstico temprano.

LA IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN OFTALMOLÓGICA

Desde la Sociedad indican que el principal problema del glaucoma radica en que es una patología asintomática hasta fases muy avanzadas, de forma que el paciente no es consciente del peligro hasta que ha perdido gran parte de su visión, y esta pérdida visual es ya irreversible.

Por este motivo aseguran que es fundamental realizar un diagnóstico precoz para descubrir y tratar el glaucoma tempranamente y así evitar el daño visual. El diagnóstico precoz sólo puede hacerse a través de una exploración oftalmológica completa. Dado que la incidencia del glaucoma aumenta con la edad, se recomienda realizar revisiones oftalmológicas periódicas, especialmente a partir de los 50 años, con el fin de detectar la enfermedad en fases iniciales y evitar el daño visual.

En este sentido, recalcan que el médico oftalmólogo es el único profesional capacitado para identificar, detectar o diagnosticar problemas o trastornos oculares.