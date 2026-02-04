Infosalus.- La Sociedad de Inmunología cree que el repunte de sarampión no justifica alarmismo, pero pide reforzar la vacunación

Archivo - Sarampión. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Expertos en Vacunas de la Sociedad Española de Inmunología considera que la perdida recientemente de España del estatus de país libre de sarampión, otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras detectarse un aumento de casos, "no justifica el alarmismo", aunque subrayan la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y las coberturas vacunales, especialmente de la segunda dosis.

"Las coberturas vacunales frente al sarampión en España son, en términos generales, elevadas", afirman. Las estimaciones nacionales más recientes indican que la cobertura de la primera dosis de vacuna es del 97,3 por ciento, mientras que la segunda dosis se sitúa en 93,8 por ciento, justo por debajo del umbral óptimo del 95 por ciento recomendado para mantener la eliminación de la enfermedad.

El aumento de casos observado en España y en Europa responde a factores bien identificados: estancamiento o descenso de coberturas vacunales tras la pandemia de COVID-19, movilidad internacional con casos importados, grupos con menor acceso o adherencia a la vacunación y movimientos contrarios a la vacunación (con impacto bajo en España). No obstante, un estudio de 2025 sobre rechazo y reticencia vacunal en España indica que 3 de cada 10 personas en la muestra presentaron algún tipo de duda respecto a la vacunación. La mayor reticencia se observó en menores de 30 años, y padres con hijos menores de 15 años.

Desde una perspectiva de salud pública, consideran "prioritario" mantener y reforzar las coberturas vacunales frente al sarampión con dos dosis de vacuna en todas las comunidades autónomas; identificar proactivamente áreas o grupos con menor cobertura vacunal y desarrollar estrategias específicas para reducir el número de personas susceptibles; fortalecer la vigilancia epidemiológica y la respuesta rápida ante la detección de casos y brotes e impulsar una comunicación clara, basada en la evidencia científica, que refuerce la confianza de la población en las vacunas, sin generar alarma innecesaria.

El Comité de expertos en vacunas se pone a disposición del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias para colaborar en el análisis de la situación epidemiológica, el diseño de estrategias dirigidas a recuperar y mantener el estatus de país libre del sarampión, y la elaboración de mensajes coordinados y basados en la mejor evidencia científica disponible.

"El sarampión sigue siendo una enfermedad prevenible mediante vacunación. La situación actual en España requiere atención, vigilancia y refuerzo de las coberturas vacunales, especialmente de la segunda dosis, pero no justifica alarmismo", advierten desde el comité, quien recuerda que "mantener una inmunización elevada y homogénea, junto con una estrecha coordinación entre profesionales, sociedades científicas y autoridades sanitarias, es la clave para proteger a la población y evitar la reaparición de la transmisión sostenida del virus".