Archivo - Retrato niño que tiene cita médica. Amígndalas - MACNIAK - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP) y la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN) han reclamado al Gobierno que se forme tras las elecciones generales que consolide la especialidad de enfermería pediátrica en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así lo han puesto de manifiesto durante la celebración de una jornada conmemorativa por el Día Mundial de la Infancia, en la que han recordado la campaña iniciada este año, 'Donde haya un niño o una niña, tiene que haber una enfermera pediátrica', así como la entrega de 15.000 firmas al Ministerio de Sanidad para exigir la presencia de la enfermera pediátrica en todos los niveles asistenciales.

La presidenta de la AEEP, Isabel María Morales, ha puesto de manifiesto el déficit estructural de especialistas al señalar que serían necesarias al menos 20.000 enfermeras pediátricas para atender las necesidades de la infancia y adolescencia. Las tres sociedades científicas están trabajando junto al Consejo General de Enfermería, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III en un estudio sobre la situación de la especialidad.

Morales también ha demandado el desarrollo de un marco legislativo que garantice que los puestos de enfermería en todos los ámbitos asistenciales pediátricos sean desempeñados por especialistas.

En su intervención, ha reivindicado el papel de la enfermería pediátrica en la atención integral de los menores, adaptada a sus dimensiones físicas, psicológicas, emocionales, sociales y familiares. "En el ADN de las enfermeras pediátricas está el trabajar y luchar por los derechos de la infancia", ha subrayado.

CRITERIOS COMUNES ENTRE CCAA

La presidenta de FEDAEP, Diana Flórez, ha insistido en la necesidad de establecer criterios comunes garanticen el acceso de todos los niños y adolescentes a cuidados de enfermería especializados, ya que desde la creación de la especialidad en 2015 cada comunidad autónoma ha actuado de forma independiente.

"Cuando hablamos de enfermería pediátrica no solo nos referimos a una categoría profesional; es equidad, seguridad y derechos de la infancia. Encontramos realidades desiguales entre comunidades autónomas", ha reflexionado.

Al hilo, la presidenta de la SEEN, Leticia Bazo, ha destacado el valor que aporta la especialidad para conseguir un cuidado específico. "Cualquier recién nacido necesita de un cuidado especializado y la atención precoz de todos ellos y sus familias también. Queremos que los niños y niñas tengan ese plus de cuidados porque para ello nos hemos formado", ha resaltado.

Bazo ha ahondado en la necesidad de que los especialistas apuesten por el lugar de trabajo que les corresponde, al tiempo que los departamentos de recursos humanos de los centros prioricen la presencia de la persona más cualificada para atender a un niño y el Gobierno apueste por la atención de los recién nacidos y niños del futuro.

Durante la jornada, la secretaria general del Consejo General de Enfermería, Sara Herrero, ha reconocido el "papel imprescindible" de la enfermería pediátrica en el marco del "compromiso" con los "derechos, necesidades" y "especial vulnerabilidad" de los más pequeños.