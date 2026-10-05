Solo una de cada siete pacientes de cáncer de mama metastásico sabe qué son los biomarcadores, según encuesta de AECMM

Archivo - Dolor en el pecho, en la mama. - PROSTOCK-STUDIO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) ha realizado una encuesta por la que ha constatado que solo una de cada siete pacientes de cáncer de mama metastásico sabe qué son los biomarcadores, pese a su importancia "para conocer las características del tumor y aportar un diagnóstico preciso".

"Las pacientes necesitamos más información acerca de nuestra propia enfermedad para tener un rol más activo", ha indicado al respecto la presidenta de la entidad, Elisenda Martínez. "No nos queremos conformar con un simple diagnóstico, sino que demandamos información adicional sobre evolución, hábitos de vida, efectos secundarios, apoyo emocional y otros aspectos de la convivencia con la enfermedad", ha continuado.

Por ello, y aunque "en general", se valora "positivamente" la claridad de la información clínica proporcionada por los oncólogos y la comprensión del lenguaje sanitario, es necesario que las afectadas se vean involucradas "en la toma de decisiones" sobre la salud y el pronóstico, ha explicado. Por este motivo, se ha llevado a cabo la encuesta bajo el paraguas de '#laMquefalta' y con la participación de 69 pacientes.

Desarrollado con motivo de la celebración, el 13 de octubre, del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, el trabajo, que cuenta con la colaboración de la Alianza Daiichi Sankyo - AstraZeneca, muestra también que el 31,9 por ciento reconoce que los biomarcadores le suenan, pero no sabe exactamente qué son, y un 8,7 por ciento reconoce que nunca ha oído hablar de ellos.

Además, un 26,1 por ciento de las pacientes no sabe si les han realizado las pruebas, que pueden estar indicadas en distintos momentos del proceso asistencial en función de las características de la enfermedad y de su evolución, según muestra el informe, que también arroja el dato de que el 81,2 por ciento considera que le falta información sobre la enfermedad más allá de los aspectos clínicos y reclama una atención que dé respuesta a todas sus necesidades asistenciales a lo largo del proceso terapéutico completo.

"Para que las pacientes de cáncer de mama metastásico puedan participar de forma activa en las decisiones sobre su enfermedad, es fundamental que conozcan todas las posibilidades a su alcance en cuanto a diagnóstico y tratamientos, incluidas las pruebas de biomarcadores y la información que aportan", ha indicado al respecto la oncóloga médico del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, la doctora Josefina Cruz.

A su juicio, los marcadores "permiten identificar determinadas características del tumor que pueden ser relevantes a la hora de seleccionar el tratamiento más adecuado". "Acercar este conocimiento a las pacientes no significa convertirlas en expertas, sino proporcionarles las herramientas necesarias para comprender mejor su enfermedad, dialogar con su equipo médico y participar en las decisiones", ha declarado.

GRAN VELOCIDAD DE INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS MARCADORES MOLECULARES

"En el cáncer de mama, la Medicina de precisión lleva ya tiempo", y es que "los tumores están muchísimo mejor caracterizados, lo que contribuye a orientar la selección del tratamiento en función de las características moleculares de cada caso", ha apuntado, por su parte, la especialista en Anatomía Patológica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, la doctora Belén Pérez Mies, quien ha añadido que "no es una enfermedad estática: evoluciona por su propia biología y también en respuesta a los tratamientos". "Gracias a la investigación y al mejor conocimiento de la enfermedad, se están integrando a gran velocidad nuevos marcadores moleculares", ha declarado.

Por otro lado, la encuesta aborda también el sentimiento de atención que reportan las pacientes, y es que aunque el 72,5 por ciento se siente escuchada siempre o la mayoría de las veces, el 50,7 por ciento afirma que rara vez o nunca recibe distintas alternativas terapéuticas para poder opinar o elegir. En este sentido, el 66,7 por ciento señala que las opciones de tratamiento disponibles para su caso le fueron explicadas completamente o en gran medida.

Todo en relación con una enfermedad de la que en España, se estima que se diagnosticarán 38.318 nuevos casos en 2026 (636 más que en 2025), de los cuales entre un 5 y un 6 por ciento presentarán metástasis en el momento del diagnóstico. Aunque las tasas de supervivencia son altas para las personas detectadas en fase inicial, la supervivencia relativa a cinco años en pacientes diagnosticadas de enfermedad metastásica es de solo el 33,8 por ciento.

La percepción y el testimonio de las pacientes "nos dice mucho sobre sus necesidades no cubiertas y los márgenes de mejora hacia un mayor conocimiento de las herramientas para clasificar de forma más precisa el cáncer de mama metastásico", ha señalado la directora general y Head de Oncología en España de Daiichi Sankyo, Ana Zubeldia, quien ha añadido que facilitar información sobre los biomarcadores y la importancia del diagnóstico molecular "va a ayudar a que las pacientes participen en su proceso oncológico y conozcan las opciones a su alcance".

Por último, la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, Marta Moreno, ha declarado que "después de cinco años trabajando junto al Movimiento #laMquefalta", siguen comprobando "la necesidad de trasladar información veraz y accesible sobre el cáncer de mama metastásico tanto a las pacientes, como demuestra el sondeo, como al conjunto de la sociedad".

"Por ello, desde la Alianza Daiichi Sankyo - AstraZeneca, seguiremos impulsando iniciativas que permitan acercar la realidad de las pacientes a la sociedad y favorecer una respuesta más integral a sus necesidades, desde la concienciación hasta la investigación y el abordaje de la patología", ha concluido.