Una solución de IA para detectar pronto aterosclerosis y una plataforma que analiza microbiota, premiadas en el LWF2026

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La solución de inteligencia artificial (IA) 'AItheroscope' para detectar la aterosclerosis en etapas tempranas, desarrollada por Horus ML, y la plataforma Biotasmart, para analizar la microbiota intestinal y generar recomendaciones nutricionales personalizadas, han sido galardonadas en el concurso del Longevity World Forum, la cumbre mundial del envejecimiento.

La cuarta edición de este foro, clausurado este viernes en La Nave (Madrid), ha reconocido con el Premio al Potencial en Longevidad (Longevity Potential Award) a 'AItheroscope', una solución que emplea IA para analizar ecocardiogramas y retinografías, con el objetivo de identificar identificar signos tempranos de aterosclerosis en Atención Primaria.

"El 50 por ciento de los pacientes que sufren un infarto son clasificados de bajo riesgo por las calculadoras existentes. Nuestra herramienta solo tiene un cinco por ciento de falsos positivos y permite diagnosticar a un 35 por ciento de pacientes entre 35 y 55 años que hasta ahora estaban en riesgo cardiovascular. Esto significa unas cifras de cuatro millones de personas", ha explicado el CEO de Horus ML, Jesús Prada.

La 'startup' recibirá acompañamiento estratégico 'one to one' del equipo de inversión y financiación de Banco Sabadell BStartup10, además de una consultoría estratégica de blindaje técnico y optimización de activos con Longevity Zone; y cuatro accesos al LWF 2027.

La Embajadora le ofrecerá un desarrollo integral de las líneas estratégicas de comunicación, un acompañamiento para definir su posicionamiento, construir un discurso sólido para inversores y partners, y alinear ciencia, negocio e impacto social. A su vez, Columbus Venture Partners, proporcionará sesiones estratégicas orientadas a escalar el negocio, consolidarlo y abordar los puntos más críticos en su crecimiento empresarial.

Por su parte, Biotasmart ha recibido el Premio al Mejor Pitch (Best Longevity Pitch Award). Su fundadora, Olga Carbonell, ha detallado que esta plataforma utiliza secuenciación metagenómica e IA para analizar la microbiota intestinal y generar recomendaciones nutricionales personalizadas. "Ofrecemos una tecnología para pasar del dato al plato importancia de la microbiota. Ayudamos a profesionales de la salud a conocer la microbiota de sus pacientes", ha destacado.

OTROS PARTICIPANTES

Las otras seis 'startups' que han presentado sus soluciones en este LWF2026 han sido 4Habits, coach digital de bienestar y longevidad basado en IA y neurociencia que trabaja hábitos de nutrición, movimiento, sueño, estrés, mente y recuperación; N-Gene, plataforma que integra la genética predictiva en la práctica clínica rutinaria, estimando el riesgo de padecer enfermedades multifactoriales; y Celentis Sensores, para la investigación del envejecimiento celular, con detección rápida y en tiempo real en modelos 'in vivo' y 'ex vivo'.

También han participado Regetemat 3D, solución de bioimpresión 3D personalizada con bioreactores para regeneración articular y terapias avanzadas; Xcure, Surgical implantes óseos personalizados impresos en 3D para casos complejos de ortopedia y traumatología, como grandes pérdidas óseas o revisiones de prótesis; y NIB Biotec, test urinario no invasivo para diagnóstico avanzado de cáncer de próstata, basado en biomarcadores moleculares propios.

El jurado de los premios ha estado formado por el director de Longevity World Forum, Francisco Larrey; el analista de inversiones de Banco Sabadell BStartup10, Arnau Segura; el responsable de salud de la Asociación Española de Startups, Clément Destoumieux; el director de comunicación de Ubikare, Juan Carlos Santamaría; la gerente del área de Emprendimiento en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Elena Pérez Mancusso; el socio fundador y CEO en Columbus Venture Partners, Damià Tormo; la directora de La Embajadora, Gloria Navarro; y el senior venture associate de Plug&Play, Juan Naveira.

Los premios han sido entregados por Arnau Segura; la CEO y fundadora de Longevity Zone, Carolina Hernández; y la directora de Plug & Play, Beatriz San Martín.

En la última jornada del Longevity World Forum, Leslie Kenny, de Oxford Healthspan, ha destacado la importancia de conseguir credibilidad preclínica y clínica. "Los científicos descubren y los emprendedores traducen. Los investigadores y médicos son escépticos de que pueda revertirse el envejecimiento, pero los consumidores actúan como si fuera posible. En longevidad tenemos que construir confianza y eso se hace con datos", ha afirmado.