Un stent polimérico desarrollado por investigadores de IQS recibe un premio internacional en innovación pediátrica

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El stent polimérico desarrollado en el proyecto del Institut Químic de Sarrià (IQS) 'Polymeric auxetic stent to treat pediatric aortic coarctation' ('Polycoarct') ha sido reconocido como uno de los seis ganadores en la competición internacional 'Make your Medical Device Pitch for Kids', organizada en el marco del 12th Annual Symposium on Pediatric Device Innovation de la MedTech Conference, celebrada en Toronto (Canadá).

La competición ha sido coorganizada por la Alliance for Pediatric Device Innovation (APDI), un consorcio sin ánimo de lucro liderado por el Children's National Hospital y financiado por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, y por Additional Ventures, una entidad sin ánimo de lucro centrada en acelerar los avances en la investigación y mejorar la atención clínica para personas nacidas con defectos cardiacos de ventrículo único.

En el evento han participado más de cincuenta tecnologías innovadoras para dispositivos médicos que abordaron las necesidades no satisfechas de los niños con problemas cardíacos. 'Polycoarct' ha sido uno de los seis ganadores entre los diez finalistas que han presentado sus tecnologías médicas ante un panel de expertos.

La representación de la tecnología desarrollada en 'Polycoarct', así como la recogida del premio, ha sido a cargo de Mercedes Balcells, profesora de IQS e investigadora del MIT, y de Francesc Canalejo, doctorando internacional de IQS que realiza su tesis doctoral en el marco de este proyecto.

"Es un gran placer haber recibido el reconocimiento de la APDI. Este impulso significa un gran progreso para reducir el salto entre el desarrollo científico y la aplicación clínica de nuestro dispositivo, y así poder generar un impacto positivo en la vida de muchísimos niños afectados por patologías congénitas cardíacas", ha afirmado Canalejo.

'Polycoarct' es un proyecto liderado por Mercedes Balcells y Jordi Martorell, investigadores del Grupo de Ingeniería Vascular y Biomedicina Aplicada - GEVAB de IQS, con la colaboración del Grupo de Ingeniería Industrial - GEPI de IQS, el Institute for Medical Engineering and Science del Massachussetts Institute of Technology (MIT) y el Grupo investigación en Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos (BBT) de la UPC.

Su objetivo es desarrollar una nueva generación de stents poliméricos adaptados a las necesidades de crecimiento arterial de los niños afectados por coartación aórtica, para reducir o evitar nuevas intervenciones quirúrgicas.