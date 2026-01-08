La tasa de gripe continúa su descenso hasta los 84,1 casos por cada 100.000 habitantes en la semana de Año Nuevo

Archivo - Un hombre estornuda y se tapa con un pañuelo - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / WAVEBREAKMEDIA

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tasa de síndrome gripal se ha situado en 84,1 casos por cada 100.000 habitantes en la semana de Año Nuevo, lo que supone un descenso del 20,7 por ciento frente a los 106 casos de la semana de Navidad, según se desprende del informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Tras el pico alcanzado hace tres semanas, cuando se notificaron 197,7 casos por cada 100.000 habitantes, la curva de infecciones gripales correspondiente a la semana del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 ha registrado su tercer descenso consecutivo, motivado por la bajada de casos entre los menores, los más afectados, y la intensidad epidémica vuelve a considerarse "baja" desde la semana anterior.

De este modo, los niños de uno a cuatro años han notificado 125 casos por 100.000 habitantes, un 61,7 por ciento menos que la pasada semana; los menores de un año, 240,7 (-17,4%); y aquellos entre los cinco y los 19 años, 58 casos (-60,9%). También han descendido, aunque levemente (-8,4%), los casos en adultos de 20 a 59 años, hasta los 90 por 100.000 habitantes.

En cambio, en las personas mayores de 60 años se ha notificado un ligero incremento de casos, especialmente significativo en las personas de 80 años o más, donde las infecciones han ascendido hasta los 88,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 21,6 por ciento más que en la semana anterior.

La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs), que engloba gripe, Covid-19 y bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años, se ha situado en 556,6 casos por cada 100.000 habitantes, lo que implica una disminución del 3,3 por ciento en una semana, continuando con una intensidad "baja".

Mientras que la tasa de Covid-19 se ha mantenido en 2,2 casos por cada 100.000 habitantes, la de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años se ha reducido un 24,3 por ciento, hasta los 278 casos por cada 100.000 habitantes.

El porcentaje de positividad en Atención Primaria (AP) es de 34,3 por ciento para gripe (43,2% en la semana previa), 0,3 por ciento para SARS-CoV-2 (1,4% en la semana previa) y 11,8 por ciento para VRS (8,4% en la semana previa).

VIGILANCIA EN HOSPITALES

En cuanto a la situación en hospitales, el informe recoge que la tasa de hospitalización por infeccion respiratoria aguda grave (IRAG) ha aumentado un 8,4 por ciento en la última semana y se ha situado en 25,7 casos por cada 100.000 habitantes. El porcentaje de positividad es de 45,6 por ciento para gripe (41,6% en la semana previa), 1,1 por ciento para SARS-CoV-2 (1,5% en la semana previa) y 18,8 por ciento para VRS (13,6% en la semana previa).

La tasa de hospitalización por gripe se ha estimado en 11,7 casos por 100.000 habitantes, de forma que ha aumentado un 18,2 por ciento frente a los 9,9 casos de la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 20 por ciento de neumonía, un 4,8 por ciento de admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un 4,6 por ciento de letalidad.

Respecto a la Covid-19, la tasa de hospitalización ha sido de 0,3 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un ligero descenso frente a los 0,4 casos de la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por Covid-19 presentan un 24,2 por ciento de neumonía, un 4,2 por ciento de admisión en UCI y un 10,6 por ciento de letalidad.

Para VRS, la tasa de hospitalización ha aumentado hasta los 4,8 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 3,2 casos de la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 11,7 por ciento de neumonía, un 9,1 por ciento de admisión en UCI y un 1,4 por ciento de letalidad.

Según las estimaciones del modelo de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), el informe recoge que, en la semana 1 del 2026, se observaron 7.900 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 9.644.