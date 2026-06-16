Los técnicos sanitarios se manifiestan este miércoles para exigir su reclasificación profesional y adecuada retribución

Archivo - Manifestantes frente al Ministerio de Sanidad, durante la concentración por la clasificación de los Técnicos de Enfermería, en el Paseo del Prado de Madrid, a 2 de febrero de 2024, en Madrid (España). La concentración ha sido convocada por el Si - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), el Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS) y la Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias, Sanitarios y Sociosanitarios (AETESSYS) han convocado a los técnicos sanitarios a una manifestación este miércoles a las 12 horas frente al Ministerio de Hacienda, desde donde marcharán hasta el Congreso de los Diputados para exigir su reclasificación profesional y correspondiente retribución.

Según han detallado el SAE y TECNOS, esta manifestación busca presionar a los ministerios de Sanidad y de Hacienda, así como al Congreso de los Diputados, para aprobar un Estatuto Marco que recoja "realmente" las demandas de los profesionales en lo que se refiere a clasificación profesional y salario.

"No entendemos el reconocimiento de este derecho si no va acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria desde el momento en que se aplique la Ley, evitando así que se quede estancada y pendiente de futuras negociaciones con las comunidades autónomas o de nuevos presupuestos; el reconocimiento de la titulación exigida debe estar vinculado a su retribución", han explicado en un comunicado.

Los sindicatos llevan demandando desde hace años que los técnicos superiores sanitarios se encuadren en el grupo B, lo que equivaldría al grupo 5 en el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco, y que los técnicos medios formen parte del grupo C1, esto es, el grupo 4 del Estatuto, y que reciban el salario que les corresponde por ello.

De este modo, la manifestación de las "4 R" es una forma más de presión para conseguir el "reconocimiento" de los técnicos sanitarios, su "reclasificación" profesional y adecuada "retribución", con la "rapidez" necesaria tras 20 años de "incumplimientos".

Además, los sindicatos de técnicos sanitarios han señalado que el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco aprobado el pasado 2 de junio en Consejo de Ministros recoge modificaciones, respecto al acordado con los sindicatos del Ámbito de Negociación en enero, en materias como la jubilación anticipada y parcial y el reconocimiento de la profesión sanitaria como profesión de riesgo.

"Por ello, ahora, más que nunca, esta manifestación es necesaria, pues debemos luchar por un texto que realmente reconozca nuestros derechos laborales y retributivos", han resaltado.

En este sentido, las organizaciones han subrayado que "no" pueden "consentir" que se repita la situación provocada por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que, después de casi 20 años, "mantiene estancada" la clasificación establecida en el artículo 76 con la Disposición Transitoria Tercera.

"Con este objetivo, desde SAE animamos a los compañeros técnicos sanitarios de toda España a sumarse mañana a la manifestación porque nuestra reivindicación requiere de la unidad y compromiso de todos los implicados", ha señalado la secretaria general de SAE, Mª Dolores Martínez.