Telefónica, Vithas y UFV impulsan un proyecto que utiliza computación cuántica para crear fármacos oncológicos

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Telefónica, Fundación Vithas y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) han impulsado un proyecto que utiliza la computación cuántica para el diseño inteligente de fármacos contra el cáncer.

El objetivo, según explican, es combatir la mutación BRAF V600E, una proteína alterada que impulsa el crecimiento descontrolado de células cancerosas, mediante la generación de moléculas que inhiban la acción de dicha proteína.

Para ello, el equipo multidisciplinar ha desarrollado un modelo híbrido que combina la inteligencia artificial convencional con las propiedades de la física cuántica para generar candidatos a fármacos con una precisión y calidad muy superior a los métodos actuales.

En este sentido, los autores destacan que este proyecto representa un "hito tecnológico" y un "avance relevante" para agilizar el desarrollo de tratamientos críticos en oncología y para otras enfermedades complejas. Los trabajos para el desarrollo del proyecto se han coordinado desde el Centro de Talento y Tecnología Javier Echenique, un nuevo espacio estratégico de innovación creado por Telefónica y ubicado en Bilbao.

Los expertos subrayan que el descubrimiento de fármacos mediante métodos experimentales tradicionales implica largos tiempos de desarrollo y un elevado índice de descarte, ya que solo un número muy reducido de moléculas candidatas a fármaco logra llegar hasta las fases más avanzadas del desarrollo.

En el proyecto, una red neuronal clásica (llamada 'LSTM' o 'Long Short-Term Memory') actúa como un 'arquitecto' que construye moléculas y al mismo tiempo aprovecha la visión creativa de un circuito cuántico (QCBM -Quantum Circuit Born Machine). La simbiosis permite conseguir una lista de moléculas candidatas de gran calidad y evaluarlas mediante filtros químicos con la ventaja de acortar significativamente los tiempos en la investigación del desarrollo del fármaco.

RESULTADOS PRELIMINARES MUY PROMETEDORES

Los autores aseguran que los trabajos realizados hasta el momento han obtenido resultados preliminares muy prometedores en los que las moléculas obtenidas mejoran prácticamente en todos los parámetros implicados para la evaluación de un potencial fármaco.

"Esta iniciativa demuestra cómo la computación cuántica ha dejado de ser una teoría para convertirse en una herramienta con posibilidades reales en sectores como salud, industria, logística o banca", ha señalado el responsable de Proyectos de Cuántica Aplicada de Telefónica España, Juan Cambeiro.

Por su parte, el director científico corporativo de Vithas y director de la Fundación Vithas, Ángel Ayuso, señala: "En este marco, la colaboración con Telefónica y UFV para incorporar computación cuántica supone un salto diferencial: nos permite refinar la selección de estructuras con mayor probabilidad de éxito y acelerar el camino en el desarrollo preclínico de tratamientos más eficaces y precisos".

El profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Francisco de Vitoria, Jorge Plazas, añade: "La adopción de la computación cuántica constituye un cambio de paradigma en el manejo y procesamiento de la información. En la etapa actual de su desarrollo, esta tecnología puede ya ofrecer ventajas tangibles en dominios específicos de aplicación".

El proyecto se mostrará en el 'stand' de Telefónica del Mobile World Congress (MWC), que se celebra en Barcelona del 2 al 5 de marzo y además se presentará el miércoles 4 de marzo en el Ágora de Telefónica en la mesa redonda 'Computación Cuántica Aplicada: BIN packing y moléculas inhibidoras de tumores'.