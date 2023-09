El Teléfono de la Esperanza registra un aumento de peticiones de ayuda de problemática suicida con 18.899 llamadas

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Durante el año 2022, el Teléfono de la Esperanza registró un total de 18.899 peticiones de ayuda relacionadas con problemática suicida, lo que significa un aumento frente a las 16.225 llamadas recibidas en el año 2021.

En este sentido, de las 183.372 peticiones de ayuda totales recibidas en 2022, 6.588 personas presentaban ideación suicida, 1.479 personas estaban atravesando una crisis suicida, es decir, contemplando un plan más o menos elaborado sobre cómo quitarse la vida y 331 personas contactaron cuando el acto suicidio ya se había iniciado, con un suicidio en curso.

Los datos reflejan que 4.097 personas se suicidaron en el año 2022, lo que supone un aumento del 2,3 por ciento respecto al año anterior. El número de suicidios en menores de 20 años en el 2022 fue de 84, frente a los 75 de 2021, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para el Teléfono de la Esperanza, el aumento de casos de conducta suicida de los últimos años resulta "aún más preocupante entre la población joven".

Según los últimos datos del INE, de las 4.003 muertes por suicidio que hubo en 2021, 22 fueron de menores de 15 años y 316 de jóvenes entre 15 y 29 años.

En este sentido, del total de peticiones de ayuda recibidas en el Teléfono de la Esperanza en el año 2022, 12.396 fueron de menores de 25 años. En cuanto a temáticas, el 6,2 por ciento fue por crisis de proyecto vital; 9,58 por ciento por ideación suicida; por crisis suicida 2,31 por ciento y por suicidios en curso 0,65 por ciento. Dentro de las peticiones de ayuda en jóvenes menores de 25 años, el 46 por ciento son hombres y el 53 por ciento mujeres.

Ante la creciente demanda de ayuda de jóvenes y adolescentes, el Teléfono de la Esperanza ha creado un chat en el que pueden pedir ayuda de forma anónima y recibir el apoyo que necesitan.

En el primer semestre del 2023 ha habido un incremento significativo de las peticiones de ayuda en este chat, en el que han atendido a 330 jóvenes con ideación suicida, 65 con crisis suicidas y 22 con acto suicida en curso.

Asimismo, desde El Teléfono de la Esperanza consideran que es "necesario y urgente" poner en marcha un plan nacional de prevención de suicidio en España que integre y coordine todos los planes autonómicos, y en el que se recojan, entre otras muchas medidas, programas de actuación preventiva y de intervención en contextos educativos.

Estos programas deberían recoger, al menos, información clave sobre la conducta suicida, estrategias de intervención para alumnos y docentes describiendo cómo identificar los estudiantes en riesgo y cómo interactuar con ellos. Además, estrategias de intervención tras el suicidio, o intento de suicidio, incluyendo una propuesta para un plan de crisis y la elaboración de guías para la conversación en clase tras un suicidio, o intento de suicidio, de un alumno (o miembro de la comunidad educativa), han indicado.

CAMPAÑA 'HOPE IS IN THE AIR'

Por otra parte, el Teléfono de la Esperanza ha puesto en marcha la campaña 'Hope is in the air', con la que pretende llegar a población adolescente y joven, ofreciendo información y recursos de ayuda.

Para ello, se ha apoyado en la obra del artista Banksy, 'Niña con globo', y en el título de otra de sus grandes obras, 'Love is in the air', para construir este mensaje.

Además, con motivo del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre a las 20.00 horas, los 29 centros que el Teléfono de la Esperanza tiene en España, han organizado, como cada año y sumándose a millones de personas en el mundo, la lectura del manifiesto por la prevención del suicidio y el encendido de velas en recuerdo de personas que han fallecido por suicidio y de las personas de su entorno.