La temporada de alergias al polen no cede tras una primavera húmeda y una transición brusca hacia el calor

Archivo - Alergia, polen, estornudo, pañuelo - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / RAZYPH - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La doctora en Físicas y meteoróloga de eltiempo.es Mar Gómez ha explicado que "la combinación" de una primavera muy húmeda con una transición térmica brusca hacia el calor ha creado "las condiciones perfectas para una polinización intensa y dilatada en el tiempo", que seguirá impactando en las personas alérgicas los próximos días, pese al inicio del verano meteorológico.

Según recoge la sección de Polen de eltiempo.es, las gramíneas siguen registrando concentraciones altas en amplias zonas del norte y del centro peninsular, con especial incidencia en Castilla y León, Extremadura, Navarra y el norte de Andalucía. El olivo, por su parte, ha completado prácticamente su ciclo de polinización en el sur, dejando concentraciones muy elevadas en el Valle del Guadalquivir y que han afectado especialmente a Córdoba, Jaén y Granada en las últimas semanas.

Las condiciones meteorológicas de los próximos días podrían generar un repunte de concentración, sobre todo en las zonas donde las gramíneas aún no han terminado su ciclo. "Cuando las vaguadas traen lluvia, el alivio es real pero efímero: en cuanto se recupera la estabilidad y vuelven los días secos y con viento, la dispersión del polen se reactiva con fuerza. Esta semana tendremos ese patrón de forma muy clara en muchas zonas del país", ha detallado Gómez.

El solapamiento entre el final del ciclo del olivo y el pico tardío de las gramíneas es especialmente agresivo para los pacientes sensibilizados a múltiples alérgenos, que en esta época del año pueden sufrir una intensificación de los síntomas sin saber muy bien a cuál de las dos plantas atribuirla.

A este respecto, la médica y divulgadora sanitaria Paula Samper ha referido que, en consulta, es frecuente observar rinitis alérgica estacional, que se presenta con estornudos repetidos, congestión o rinorrea clara, picor en nariz, ojos o garganta y lagrimeo. También es habitual la sensación de cansancio en los días con mayor concentración de polen.

"Lo que más nos preocupa ahora es que muchos pacientes llegan pensando que tienen un resfriado que no remite. Esa confusión retrasa el diagnóstico y, sobre todo, el tratamiento", ha advertido Samper, que ha colaborado con eltiempo.es en esta campaña de concienciación sobre los alérgenos.

En paralelo, ha subrayado la importancia de no subestimar el impacto en pacientes con patologías respiratorias previas y, como ejemplo, ha aludido a las personas con asma, en las que la alergia "puede empeorar los síntomas respiratorios, provocando opresión en el pecho o dificultad para respirar".

RECOMENDACIONES

Para reducir la exposición al polen en esta fase de la temporada, Samper ha recomendado ventilar el hogar entre 10 y 15 minutos, preferiblemente después de los episodios de lluvia previstos esta semana, cuando la concentración ambiental es menor.

Además, ha sugerido el uso de gafas de sol en exteriores para reducir el contacto del polen con los ojos; aplicar lágrimas artificiales o colirios antihistamínicos si la irritación ocular es intensa; cambiarse de ropa y ducharse al llegar a casa para eliminar partículas adheridas a piel y cabello; y realizar lavados nasales con suero fisiológico, una de las medidas más eficaces para arrastrar el polen y aliviar la congestión.

También ha insistido en la utilidad de consultar a diario los niveles de polen. "Esta relación entre clima y alergia es fundamental para la prevención: conocer el pronóstico y los niveles previstos permite planificar mejor las actividades diarias", ha resaltado.