Infosalus.- Teta y Teta critica que la Carrera de la Mujer destina solo un "pequeño porcentaje" de su recaudación al cáncer de mama

Archivo - Decenas de personas durante la Carrera de la Mujer 2025, a 11 de mayo de 2025, en Madrid (España). Aparte de fomentar el ejercicio en todas las edades, esta carrera, de unos 6 kilómetros de longitud, se organiza con el fin de recaudar fondos par - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Teta y Teta ha criticado en un vídeo en redes sociales que del dinero que recauda la empresa organizadora de la Carrera de la Mujer por la cuota de inscripción y la venta de 'merchandising' solo se destina un "pequeño porcentaje" a las asociaciones que trabajan e investigan en beneficio de las pacientes de cáncer de mama.

En el vídeo, grabado en la última edición de la carrera celebrada en Madrid, varias mujeres explican que su motivación para participar es apoyar a las pacientes de cáncer de mama, aunque, al ser preguntadas, admiten no saber la cuantía que se destina a esta causa de las aportaciones que ellas han realizado.

Según asegura la Asociación Teta y Teta, supuestamente la empresa organizadora facturó "entre 10 y 11 millones de euros" el año pasado, pero afirman que a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) donó "menos de un uno por ciento".

La portavoz de la Asociación Teta y Teta, Marina García, ha señalado en declaraciones a Europa Press que este es solo un ejemplo de una práctica que está extendida, conocida como 'pinkwashing', por la que empresas y marcas se apropian de causas solidarias para obtener beneficios para sí mismas.

Así, ha detallado que la investigación en torno a la Carrera de la Mujer sirve "para ejemplificar que no todo es tan solidario como parece y que, al final, estamos con el lazo rosa y con las camisetas rosas y con todo rosa, pero luego lo que es la donación, la cuantía, no es para tanto y la gente piensa que sí".

En esta línea, ha explicado que en este tipo de eventos se habla "muy poco de enfermedad, de cáncer o de muerte" y, en realidad, se centran en "fiesta, zumba, baile, música". "Esto no pasa con ninguna otra enfermedad. ¿Por qué pasa? Pasa porque nosotras como mujeres somos un nicho comercial", ha aseverado.

Sin embargo, ha puntualizado que el 'pinkwashing' "es legal", ya que no existe una norma que regule el marketing solidario, sino que se le aplica la misma legislación que a cualquier otro tipo de publicidad. Precisamente, en sus redes sociales, la asociación reclama una normativa que regule esta práctica, un "cambio de paradigma".

García ha lamentado que el cáncer de mama ya no se ve como una enfermedad, sino como "un color, un lazo, un día". Por ello, ha subrayado que el objetivo de la asociación es que las personas que quieran contribuir a la causa lo hagan acudiendo a las concentraciones que se celebran el 19 de octubre o donando directamente a las asociaciones, sin que haya "marcas por el medio".