Archivo - La Gran Sala de vistas del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo. - TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE - Archivo

BRUSELAS 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avisado este jueves de que los requisitos de etiquetado establecidos en el código de medicamentos se aplican del mismo modo a los medicamentos para uso humano de importación paralela, lo que incluye la obligación de redactar el etiquetado y el prospecto en la lengua oficial del Estado miembro en le que se distribuirá el producto.

El Alto Tribunal europeo explica en su sentencia que con ello se garantiza que los pacientes y profesionales de la salud dispongan de la información necesaria para prevenir cualquier riesgo para la salud pública, por lo que los medicamentos importados aún desde otro país de la UE deben estar sujetos a los mismos requisitos.

Asimismo, aclara que la exención de determinadas obligaciones en materia de etiquetado prevista para determinados medicamentos que no vayan a dispensarse directamente al paciente no depende de que esos medicamentos estén sujetos o no a receta médica, sino a que su administración requiera la intervención de un profesional o de un centro sanitario.

El pronunciamiento responde a un caso en Alemania en donde se eximió de esta obligación a una compañía alemana que obtuvo la autorización para importar desde Italia un medicamento para el tratamiento de próstata de forma paralela a la importación del medicamento de referencia para el mismo tratamiento sujeto a receta médica.

La exención permite a la empresa alemana importadora quedar exenta de la obligación que establece sobre incluir en las jeringuillas que incluye el medicamento ciertas indicaciones en alemán, y ello sin que la normativa alemana que establece esta obligación prevea posibilidad de exención.

Al renovar la autorización de importación sin la obligación del etiquetado, las autoridades alemanas alegaron que por razones de estabilidad del medicamento, el importador paralelo no debe abrir las bandejas termoplásticas para etiquetar las jeringuillas, si bien para asegurar la identificación segura del medicamento deben figurar en las jeringuillas determinadas menciones en caracteres latinos, en particular el nombre del medicamento, su dosificación y una indicación que permitiera distinguir claramente ambas jeringuillas.