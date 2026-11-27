Archivo - Donación de leche materna de una madre compostelana al Banco de Leche del Complexo Universitario de Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha publicado su 'Memoria de donación y uso clínico de tejidos y otras sustancias de origen humano 2025', que registra por primera vez los datos de donaciones de leche materna y que expone que 4.738 recién nacidos fueron tratados con ella el año pasado, un 4 por ciento más que en 2024.

En concreto, y en virtud de la nueva normativa europea que regula la actividad de la donación de tejidos y de otras sustancias de origen humano (SoHO, por sus siglas en inglés) -Reglamento Europeo que será de aplicación obligatoria en agosto de 2027-, el organismo ha incorporado datos de actividad de donación, distribución y uso clínico de leche materna, así como de microbiota fecal. De hecho, a tenor del Real Decreto 1003/2026, ha sido designado como Autoridad Nacional SoHO y como Autoridad Competente a nivel nacional de tejidos y células no reproductoras, leche materna, microbiota y componentes sanguíneos para uso diferente a la transfusión o al fraccionamiento.

Así, y gracias a la colaboración con la Asociación Española de Bancos de Leche Humana, se ha constado que 2.930 mujeres donaron 14.624 litros de leche registrados en los 22 bancos de leche activos en España. Además, se distribuyeron 11.104 litros, un 6 por ciento más que el año anterior, lo que permitió tratar a los recién nacidos en 89 hospitales, suponiendo el tratamiento de 14,7 de cada 1.000 niños nacidos en el país.

Además, el documento muestra que en 2025, un total de 6.140 personas donaron tejidos para trasplante y se obtuvieron 984 calotas para autotrasplante, lo que se corresponde con una tasa global de obtención de tejidos de 145 por millón de población (p.m.p.). Con ello, se realizaron 51.247 implantes de todo tipo de tejidos para diferentes aplicaciones clínicas en España, a los que se sumaron los 48 donantes de heces para trasplante de microbiota fecal que se registraron.

UN TOTAL DE 5.186 DONANTES DE TEJIDO TRAS FALLECIMIENTO Y 954 EN VIDA

La memoria, que recoge que en España hay más de 3.100 centros que participan en la obtención, el procesamiento o el implante de tejidos y que cuentan con la autorización específica para realizar estas actividades, indica que, de los donantes de tejidos, 5.186 (105,6 p.m.p.) lo hicieron tras su fallecimiento y 954 (19,4 p.m.p.) en vida. "La obtención de tejidos mantuvo un elevado nivel de actividad, si bien con un descenso global del 4 por ciento con respecto a 2024, que se concentró en la donación de membrana amniótica, cuya obtención se ajusta a la demanda clínica, y en la donación en vida de tejido osteotendinoso", señala.

Por el contrario, la donación de tejidos tras el fallecimiento creció un 4,6 por ciento, impulsada especialmente por el aumento en la donación de tejido ocular (+4,8%). En este apartado, Cataluña fue la comunidad autónoma líder (267,5 p.m.p.), seguida de Navarra (114,7 p.m.p.) y Cantabria (103,4 p.m.p.), mientras que, en términos porcentuales, en las que más aumentó la donación de tejidos de personas fallecidas fueron Cantabria (+177%), La Rioja (+85%) y Aragón (+44%).

Tras indicar que el tejido osteotendinoso (mayoritariamente hueso) es el más numeroso en cuanto a disponibilidad y uso clínico, y es que, en 2025, un total de 2.667 personas donaron el tejido (1.241 donantes fallecidos y 442 donantes vivos), se señala que se dispuso de 56.174 unidades/piezas, siendo el más numeroso la matriz ósea (21.700 piezas), seguido del material óseo de relleno (16.406 unidades).

De este modo, el número de procedimientos realizados con tejido osteotendinoso el pasado año fue de 32.052, con la mayoría de intervenciones realizadas en cirugía ortopédica y maxilofacial (27.474), seguidas de procedimientos de cirugía dental, implantes principalmente (4.329) y otras aplicaciones (249).

DONACIÓN DE TEJIDO OCULAR

Por su parte, en cuanto a tejido ocular, un total de 4.993 personas donaron córnea o esclera tras fallecer, lo que supone un incremento del 5 por ciento con respecto a 2024, donaciones que permitieron realizar 7.037 implantes de tejido ocular en España, la mayoría trasplantes de córneas. En concreto, el pasado año se realizaron 5.929 de los últimos procedimientos (3.377 queratoplastias endoteliales, 2.266 penetrantes y 286 de tipo lamelar anterior).

Otro apartado analizado es la donación de piel tras el fallecimiento, lo que fue ejecutado por 354 personas, realizándose 250 implantes de tejido cutáneo con un uso mayoritario para el tratamiento de heridas y quemaduras. Junto a ello, en tejido cardiaco se registraron 250 donantes, de los que 18 fueron pediátricos, siendo el reemplazo valvular el procedimiento más habitual para el que se utiliza el tejido cardiaco. También expone que 229 personas donaron segmentos vasculares (arterias y venas) en 2025, un 21 por ciento más que el año anterior, con lo que se realizaron 235 procedimientos de implante de tejido vascular (+25%).

Por último, y una vez recogido que el pasado año, 521 mujeres donaron placenta, mientras que se realizaron 11.406 procedimientos de implante de tejido placentario, el informe sostiene que en lo que respecta a la actividad de microbiota fecal, aún existen dificultades para conocer el número total de centros que la obtienen, preparan o trasplantan. De hecho, la ONT solo ha recibido información de cinco comunidades autónomas, pero trabaja activamente para recabar todos los datos.

En total, se han registrado 485 donantes evaluados, de los que 48 fueron eficaces (9,9%) y realizaron al menos una de las 525 donaciones de microbiota fecal notificadas. Además, se confirmó la preparación de 1.083 unidades de microbiota fecal para trasplante, de las cuales se distribuyeron 157 (14,5%), y se realizaron 103 trasplantes de microbiota fecal en 76 receptores.