Infosalus.- Un tratamiento temprano del asma puede revertir los síntomas y evitar daños pulmonares futuros, según especialista

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La especialista del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario General de Villalba, María Urretavizcaya Martínez, advierte de que iniciar el tratamiento cuanto antes, sumado a un seguimiento médico adecuado, puede revertir los síntomas del asma y evitar daños pulmonares futuros.

En este sentido, la doctora Urretavizcaya considera esencial que las familias estén informadas, ya que "el conocimiento reduce el miedo y mejora el control de la enfermedad". Además, añade que "es clave" no fumar delante de ellos, ya que el tabaco es un irritante muy importante para las vías aéreas.

Por otro lado, también es importante la labor de los profesionales. Por eso, el Hospital Universitario General de Villalba ha organizado un taller formativo dirigido a pediatras y profesionales de enfermería pediátrica de Atención Primaria, con el objetivo de unificar criterios diagnósticos, actualizar conocimientos en el manejo y reforzar la detección precoz del asma infantil.

Durante el taller se puso especial énfasis en el reconocimiento de los signos clínicos. Entre los principales síntomas del asma se encuentran la dificultad respiratoria, que en los más pequeños puede manifestarse como respiración rápida, fatiga o pitidos al respirar. En los mayores, suele presentarse como opresión en el pecho, sensación de falta de aire o cansancio. Además, la especialista advierte que "en el momento en que hay dificultad para respirar, se convierte en un tema urgente" y debe realizarse una valoración médica.

TIPOS PRINCIPALES DE TRATAMIENTO

Por otra parte, la doctora Urretavizcaya explica que existen dos tipos principales de tratamiento: los inhaladores de rescate para los momentos de crisis y los tratamientos de base, habitualmente corticoides inhalados, que reducen la inflamación pulmonar y previenen recaídas. "Es fundamental que la población conozca estos tratamientos y aprenda a realizar correctamente la técnica de inhalación", insiste.

Además, la especialista señala que a pesar de ser una enfermedad crónica, no tiene por qué limitar la vida de los niños. "Los niños no tienen que tener crisis de dificultad respiratoria, tenemos medicaciones para evitar que eso suceda, tienen que poder respirar y poder hacer su vida normal", recalca la especialista. Asimismo añade que aunque en España "somos afortunados" y "tenemos medicamentos a nuestro alcance", en muchos países, "esto no es así". Por eso concluye que "no debería haber ningún niño sin acceso al tratamiento que necesita".