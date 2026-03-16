Infosalus.- Los tratamientos oncológicos subcutáneos pueden reducir hasta un 30% el tiempo de personal de oncología y enfermería

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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los tratamientos oncológicos subcutáneos pueden reducir hasta un 30 el tiempo de personal de oncología y enfermería, disponibilidad de espacios y uso de materiales, según el informe ONCOptimal 2.0, que aborda cómo transformar la eficiencia de los Hospitales de Día Oncológicos, cuya mejora reduciría las esperas actuales para que el paciente pueda retomar antes su vida cotidiana y permitiría aumentar la capacidad de atención de los centros.

Esta iniciativa, impulsada por la Fundación ECO en colaboración con la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), el Consejo General de Enfermería (CGE), colectivos farmacéuticos y Roche -y con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)- surge como una respuesta estratégica al notable incremento de la demanda asistencial en los Hospitales de Día Oncológicos (HDO) en España.

Realizado mediante un programa de becas educativas de Roche Farma España, el estudio propone una hoja de ruta centrada en la optimización de los circuitos hospitalarios y la adopción de innovaciones terapéuticas que aseguren la sostenibilidad del sistema sanitario y una atención de excelencia.

"ONCOptimal 2.0 no es solo un análisis de situación, sino una propuesta de soluciones concretas para optimizar los circuitos del Hospital de Día y asegurar que cada paciente reciba la mejor atención posible en el menor tiempo. La innovación en las vías de administración es una herramienta clave para aumentar nuestra capacidad asistencial y garantizar la sostenibilidad del sistema sin comprometer la seguridad ni la calidad clínica", señalan los doctores Ruth Vera y Juan Antonio Virizuela, miembro del Patronato y miembro asociado de la Fundación ECO, respectivamente.

En términos de eficiencia y sostenibilidad, la implementación de la vía subcutánea (SC) permite una mayor rotación de puestos en los hospitales, liberando recursos clave como sillones y tiempo de enfermería. El análisis del impacto presupuestario incluido en el estudio demuestra que el uso de estas formulaciones generan ahorros significativos en costes no farmacológicos -hasta un 84,1% en algunos esquemas- derivados del menor uso de consumibles y la prevención de complicaciones, como las infecciones asociadas a catéteres venosos y sus costes derivados1.

En este sentido, Diana Cárdenas, directora del área de Oncohematología de Roche Farma España, explica que "la eficiencia del sistema sanitario y la calidad de vida del paciente deben ir de la mano. Los tratamientos subcutáneos son una palanca estratégica fundamental para asegurar la sostenibilidad de los recursos hospitalarios, pero también para contribuir con el bienestar de pacientes y cuidadores".

"El paciente prefiere la vía subcutánea porque al tardar menos tiempo en la administración se ajusta mejor a su día a día, devolviéndole tiempo de calidad y reduciendo el riesgo de infecciones, algo vital en pacientes inmunodeprimidos", explica.

Por otra parte, el informe señala una preferencia mayoritaria por la vía subcutánea debido a que reduce el estrés emocional y el tiempo de permanencia en el hospital. "Esta mayor agilidad respalda la posibilidad de recibir el tratamiento en lugares más cómodos y cercanos, como su centro de salud o en el propio hogar, una modalidad que ya se está implementando en centros pioneros para aportar mayor confort a las familias y reducir la presión asistencial", explica.

Para consolidar este avance en el modelo oncológico, el informe subraya la necesidad de estandarizar protocolos multidisciplinares y reforzar la formación continua de los profesionales. Estas medidas se presentan como el eje fundamental para asegurar una transición eficaz hacia terapias que no solo optimicen la gestión hospitalaria, sino que garanticen una atención de mayor calidad y sostenibilidad en beneficio de los pacientes y del sistema sanitario en su conjunto.