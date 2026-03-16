Infosalus.- Traumatólogo advierte del riesgo de abandonar demasiado pronto la rehabilitación de un esguince de tobillo

Esguince de tobillo. - QUIRÓNSALUD

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El traumatólogo Rodrigo Hidalgo, especialista del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Centro Médico Quirónsalud Plaza Euskadi, ha advertido del riesgo que supone abandonar demasiado pronto la rehabilitación de un esguince de tobillo o no completar el trabajo muscular necesario para recuperar la estabilidad de la articulación.

"Probablemente es la mitad del tratamiento", ha afirmado el experto en pie y tobillo para destacar la importancia de la rehabilitación. Según ha comentado, dejar a medias la fase de fortalecimiento y propiocepción puede dejar al tobillo inestable y aumentar el riesgo de lesiones de repetición.

Hidalgo ha explicado que los esguinces de tobillo son una de las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes y, aunque en muchos casos se consideran leves, no siempre evolucionan como debería. El problema es que "habitualmente tendemos a subestimar el tema de los esguinces y se tratan todos como leves".

Tras unos días de inflamación y dolor, muchas personas retoman la actividad con aparente normalidad. Sin embargo, el experto ha señalado que la estabilidad del tobillo no depende únicamente del ligamento lesionado. "La estabilidad viene dada por los ligamentos y por la musculatura", ha indicado.

Sobre la repetición de lesiones, ha advertido de que cada nueva torcedura supone un impacto para la articulación y mayor desgaste. Con el tiempo, esta inestabilidad mantenida puede dañar el cartílago y favorecer una artrosis prematura.

Por ello, ha incidido en el papel que juega la rehabilitación posterior a la lesión y el error que supone abandonarla antes de lo necesario. Otro de los errores que ha apuntado es la dependencia de tobilleras o vendajes para la vida diaria. "Cualquier ayuda externa es quitarle trabajo a los músculos que tienen que sujetar el tobillo", ha explicado.

CUÁNDO SE NECESITA CIRUGÍA

"La gran mayoría de los esguinces se tratan de forma conservadora", ha afirmado el especialista. Sin embargo, cuando tras una rehabilitación completa persisten los signos de inestabilidad o se producen torceduras repetidas, ha referido que puede ser necesario reparar o reconstruir los ligamentos para devolver estabilidad a la articulación.

En estos casos, ha detallado que las técnicas actuales permiten abordar el problema mediante cirugía mínimamente invasiva. La intervención puede consistir en reparar el ligamento dañado o reconstruirlo mediante una ligamentoplastia cuando el tejido está deteriorado.

Estas técnicas se realizan mediante artroscopia, con pequeñas incisiones que facilitan la recuperación y reducen complicaciones. Los tiempos orientativos para retomar la actividad normal oscilan entre tres y cuatro meses en las reparaciones y entre cuatro y seis meses en las reconstrucciones.