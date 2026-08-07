Infosalus.- Traumatólogo defiende preservar la articulación antes que sustituirla por una prótesis en casos de artrosis

Archivo - Cadera, dolor. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / HENADZI PECHAN

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de la Unidad de Preservación Articular del Hospital Memorial Publio Cordón, Félix López Martín, ha apostado por un cambio de paradigma en el abordaje de la artrosis para centrarse en preservar la articulación antes que sustituirla por una prótesis, siempre que sea posible.

"Las prótesis han cambiado la vida de millones de personas y seguirán siendo una herramienta extraordinaria. Lo que defendemos es que muchos pacientes llegan a ellas sin haber agotado antes todas las opciones para preservar su propia articulación", ha explicado.

Este enfoque, denominado preservación articular, destaca que cada caso requiere una estrategia personalizada que tenga en cuenta el estado del cartílago, el hueso subcondral, la alineación de la extremidad, la estabilidad de la articulación, la musculatura, el nivel de actividad física, el peso y los factores biológicos implicados en la progresión de la enfermedad.

El doctor ha detallado que esta estrategia puede integrar procedimientos ecoguiados de alta precisión, cirugía artroscópica de preservación articular, terapias biológicas, tratamientos intraóseos, membranas biológicas y terapias celulares, con el objetivo de aliviar el dolor, recuperar la función, modificar la evolución de la enfermedad y preservar la articulación natural durante el mayor tiempo posible.

Según ha señalado, hay pacientes que llegan a consulta convencidos de que una lesión de cartílago grado IV significa necesariamente recurrir a una prótesis. Sin embargo, en muchas ocasiones comprueban que la lesión está muy localizada y que el resto de la articulación mantiene un buen estado de conservación.

"En esos casos existen técnicas que permiten tratar específicamente la zona dañada y retrasar durante años la necesidad de una sustitución articular", ha asegurado para insistir en que la decisión de implantar una prótesis no debe basarse únicamente en una lesión concreta o en el desgaste del cartílago, sino en una valoración global de la articulación y de las características de cada paciente.

A su juicio, el futuro de la traumatología no pasa solo por desarrollar nuevos tratamientos, sino por cambiar la forma de pensar. "Durante décadas nos hemos centrado en sustituir articulaciones cuando fallaban. El reto ahora es mucho más ambicioso: comprender por qué enferman, actuar antes de que el daño sea irreversible y conservar la articulación natural siempre que sea posible", ha indicado subrayando que el reto es que cada vez menos pacientes necesiten prótesis.