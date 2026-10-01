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MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC), la Asociación Española de Enfermería en Radiología Vascular Intervencionista (AEERVI) y la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas (AEEVH) han registrado formalmente ante el Ministerio de Sanidad la solicitud para la creación del título de especialista de Enfermera en Cuidados Integrales de Salud Cardiológica y Vascular (ECISCV).

Esta solicitud conjunta, fundamentada en el Real Decreto 589/2022, acredita la representación de más del 70 por ciento de los profesionales con dedicación efectiva y estable en este ámbito de la salud. Además, las tres organizaciones promotoras sostienen que la creciente complejidad de las patologías del sistema circulatorio y el desarrollo de técnicas invasivas avanzadas evidencian la insuficiencia del modelo generalista vigente.

Las enfermedades cardiovasculares representan el principal desafío de salud pública en España y constituyen la segunda causa de mortalidad en España. Además, el impacto económico de estas patologías es elevado, con un coste anual estimado en 10.892 millones de euros, lo que equivale al 0,87% del Producto Interior Bruto. Ante esta realidad, las sociedades argumentan que regular y estandarizar las competencias específicas mediante esta especialidad representa una inversión para asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El programa formativo diseñado para la nueva especialidad contempla una duración de dos años, en consonancia con los estándares de la Unión Europea y la propuesta docente la articulan en torno a intervencionismo de alta complejidad: centrado en el liderazgo y la práctica clínica en salas de hemodinámica, radiología vascular y neurointervencionismo, abarcando el manejo de accesos vasculares complejos y la protección radiológica.

Al soporte y cuidados críticos: enfocado en el manejo de sistemas de asistencia circulatoria mecánica (tales como ECMO o Impella CP) y en la titulación farmacológica autónoma de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y, por último, el diagnóstico y abordaje avanzado de la patología vascular: Dirigido a la realización de exploraciones vasculares con métodos no invasivos y al abordaje de la patología arterial y venolinfática, así como a la atención a los pacientes con lesiones de origen vascular.

Las entidades promotoras recalcan que la creación de esta especialidad no plantea conflictos de competencia con otras disciplinas. Al respecto, señalan que el Real Decreto 589/2022 prevé que hasta el 50% de las competencias de una especialidad pueden ser comunes con otras áreas, lo que refuerza una relación de cooperación y complementariedad.