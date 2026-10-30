El Tribunal de Cuentas detecta deficiencias e irregularidades en la actividad contractual del CNIO

Archivo - CNIO - CNIO - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha identificado deficiencias e irregularidades en la actividad contractual del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), con especial incidencia en la ejecución y el seguimiento de los contratos de servicios adjudicados mediante procedimiento abierto.

Así lo recoge el informe del Tribunal de Cuentas, elaborado a petición de una Comisión Mixta Congreso-Senado, tras fiscalizar la actividad económico-financiera de la Fundación del Sector Público Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) durante los ejercicios de 2022 a 2024.

De este modo, se ha analizado el cumplimiento de la planificación estratégica de la actividad científica de la fundación, los convenios suscritos en el ejercicio de su actividad, la gestión de personal y la contratación pública.

El organismo ha analizado una muestra que representa el 63,13 por ciento del total de contratos de servicios sujetos a regulación armonizada. En ella, ha identificado memorias justificativas de necesidad genéricas, sin mención a la insuficiencia de los recursos disponibles o a su idoneidad.

Además, ha encontrado indicios de posibles pagos no correspondientes a servicios efectivamente prestados. También ha comprobado irregularidades significativas y decisiones de las que nos consta su justificación en la ejecución de los contratos. Así como una ausencia de seguimiento de los contratos por parte del CNIO.

Así, el Tribunal de Cuentas aprecia un uso indebido de los contratos menores para atender necesidades recurrentes, anuales y previsibles. Además, apunta que la pérdida de la trazabilidad de los pedidos basados en acuerdos marco pone en cuestión su utilización como instrumento de racionalización técnica previsto en la LCSP.

No obstante, se considera que las iniciativas adoptadas por el CNIO reportadas en el trámite de alegaciones se orientan al cumplimiento de los principios de una buena gestión y contribuirán al fortalecimiento de los mecanismos de control y a la mejora de la actividad contractual.

DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PERSONAL

El Tribunal de Cuentas también observa una deficiencia en la gestión de personal derivada de la ausencia de una política de personal y retributiva que sea el marco de referencia para la toma de decisiones operativas en esta materia.

El análisis de una muestra de 50 empleados pone de manifiesto deficiencias e irregularidades, como en las convocatorias para la selección de personal sin información sobre la retribución del puesto. Así como en el caso de 38 empleados con, al menos, dos contratos de trabajo sucesivos sin que se acreditase de forma expresa la extinción o suspensión del precedente. También se ha observado arbitrariedad en la determinación del bonus por proyecto, de carácter consolidable, del personal con funciones de dirección del área científica.

En este sentido, el CNIO ha informado en el trámite de alegaciones de que ha iniciado las actuaciones dirigidas a dotarse de un marco que regule las condiciones laborales de su personal y, en particular, su estructura retributiva y los complementos salariales aplicables.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas subraya que la ausencia de un plan estratégico posterior a 2023 constituye una carencia relevante en la gestión, al impedir conocer los objetivos estratégicos del CNIO a medio y largo plazo y su alineación con los fines estatutarios.

El CNIO ha informado en el trámite de alegaciones de la conveniencia de disponer de un plan estratégico con objetivos alineados con los retos científicos y sanitarios actuales y de desarrollar un sistema de indicadores de evaluación adaptados a la naturaleza y objetivos de cada Programa Científico, manifestando su compromiso de elaborar y aprobar un protocolo de recogida, almacenamiento y custodia de los datos de actividad.

INCUMPLIMIENTOS NO SUSTANCIALES EN CNIO ARTE

Por su parte, en opinión del Tribunal de Cuentas, los convenios suscritos por el CNIO relacionados con la investigación traslacional se ajustan a la normativa de aplicación y su ejecución es efectiva, si bien se ha constatado la dificultad para mantener alianzas estables con los hospitales.

Por otra parte, se han identificado incumplimientos no sustanciales relacionados con la ejecución de la iniciativa CNIO ARTE. Según refleja el documento, la iniciativa CNIO ARTE, aceptada por el Patronato de forma meramente tácita, comprende una sucesión de convenios con entidades privadas.

Sin embargo, en algunos casos de CNIO ARTE, el Tribunal de Cuentas ha identificado incumplimientos de algunas obligaciones asumidas, como la no inversión de la totalidad de las cantidades recibidas, la aplicación a fines no pactados, y el ámbito temporal excedido. No obstante, en ningún supuesto se ha planteado ninguna reclamación por las entidades con las que se convino.

En su valoración global, el Tribunal de Cuentas considera que las medidas correctivas y proactivas comunicadas por el Centro se orientan al cumplimiento de los principios de una buena gestión, son adecuadas a la relevancia de las incidencias identificadas y contribuirán, previsiblemente, al fortalecimiento de los mecanismos de control y a la mejora de la actividad de las áreas afectadas.