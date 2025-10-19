UGT pide recoger el cáncer de mama en el listado de enfermedades profesionales

La organización sindical llama a recoger el cáncer de mama en el listado de enfermedades profesionales por el Día Mundial del Cáncer de Mama. - UGT

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha llamado a recoger el cáncer de mama en la lista de enfermedades profesionales y ha avisado de que la "infradeclaración de enfermedades profesionales" supone un alto coste para el sistema público de salud, al cual se derivan los costes "que deberían ser asumidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social".

"La actualización del listado de enfermedades profesionales español también debe dotarse de perspectiva de género: deben recogerse enfermedades femeninas con origen laboral y hoy especialmente subrayamos la necesidad de recoger el cáncer de mama, por exposición al trabajo nocturno, por exposición a sustancias químicas y radiaciones ionizantes", ha manifestado el sindicato en un comunicado emitido por el Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebra este domingo.

La organización también ha subrayado la necesidad de "dotar de perspectiva de género" los programas de vigilancia de la salud y que deben "adaptarse a los riesgos del puesto que ocupa la persona trabajadora, pero teniendo en cuenta también si es mujer u hombre, para incorporar por ejemplo frecuencias o pruebas médicas distintas o específicas si fuera necesario".

Según ha explicado UGT, durante los procesos de vigilancia de la salud, algunas empresas amplían con pruebas diagnósticas preventivas o cribados para el cáncer de mama, próstata o colon. "Sería conveniente que esta práctica se extendiera rápidamente por los beneficios que aporta no solo a las personas trabajadoras, sino a la sociedad en general", destacan en el comunicado.

"Hasta ahora, los valores límite se establecían con parámetros masculinos, sin tener en cuenta las diferentes pautas o formas de penetración en el organismo si la exposición la experimentaba una mujer. Por tanto, es necesario aumentar la investigación y establecer medidas adicionales de prevención para las mujeres expuestas en su lugar de trabajo", han manifiestado.

REINCORPORACIÓN LABORAL PAULATINA

En el momento de la incorporación una vez superada la enfermedad, UGT ha afirmado que "debe valorarse si se considera a la trabajadora como especialmente sensible a determinados riesgos y en consecuencia implantar las medidas preventivas y de protección necesaria".

"El momento de la reincorporación al trabajo de las mujeres que han sufrido cáncer de mama deberá ser progresiva y paulatina, para proporcionar seguridad y confianza a la persona trabajadora. Por ello es clave negociar, entre la empresa y los representantes de las personas trabajadoras, protocolos para la reincorporación al trabajo de estas personas, del mismo modo que se pueden incluir cláusulas en los convenios colectivos que lo regulen", ha destacado el sindicato.

Entre estas medidas proponen la flexibilidad en el horario, las adaptaciones de jornada, evitar los trabajos que conlleven una alta carga física o aquellos que puedan implicar altos niveles de estrés. "Es importante además sensibilizar a toda la organización sobre la necesidad de facilitar el momento en el que las mujeres que han sufrido cáncer de mama vuelven al trabajo".