Infosalus.- UNICEF España advierte de la falta de transparencia del sector sanitario privado sobre la atención a la infancia

Archivo - Adolescente, joven con medicamento farmacológico, toma píldoras médicas para aliviar el dolor, paracetamol - CHINNAPONG/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

UNICEF España ha publicado un estudio que analiza el impacto de la infancia en el sector privado y advierte de que, aunque el ámbito sanitario cuenta con una sólida estructura para gestionar los riesgos clínicos generales, persiste una falta de transparencia y rendición de cuentas específica sobre la atención a niños y adolescentes.

El estudio mide el impacto directo y el desempeño del sector salud español en relación con la vida, el desarrollo, el bienestar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para llevar a cabo este análisis, se evaluaron 12 empresas pertenecientes a tres ámbitos fundamentales: asegurador, hospitalario y farmacéutico.

Los principales resultados muestran que el sector salud obtiene una calificación global de 1,28 sobre 2, lo que lo sitúa en la categoría de Integración Indirecta. El documento destaca que el sector adolece de una falta de transparencia y rendición de cuentas específica, ya que la mayoría de las empresas no publican indicadores ni métricas desglosadas sobre infancia, como eventos adversos pediátricos, tiempos de respuesta o la satisfacción de las familias.

Entre las fortalezas más destacadas se encuentra la dimensión de seguridad y calidad de productos y servicios (1,54/2), que se apoya en sólidos sistemas de farmacovigilancia, cumplimiento regulatorio, protocolos clínicos y comités de seguridad.

En el otro extremo, la mayor debilidad radica en la protección y salvaguarda infantil, que obtuvo la puntuación más baja con un 0,93 sobre 2. Aunque las compañías cuentan con compromisos éticos generales, no existen procedimientos operativos claros y adaptados para actuar ante sospechas de maltrato, abuso o negligencia en menores.

Para superar estas debilidades, las recomendaciones proponen que el sector transite desde un enfoque meramente clínico y regulatorio hacia una integración operativa de los derechos de la infancia. Se aconseja crear protocolos operativos específicos e implementar formación obligatoria y recurrente en este ámbito.

También promover entornos asistenciales y digitales adaptados a la madurez de la infancia, publicar métricas e indicadores específicos en calidad y seguridad infantil, integrar la salud mental de forma temprana dentro de la atención pediátrica regular y fortalecer mecanismos de participación significativa que permitan recoger y considerar las opiniones y expectativas de los niños y adolescentes en las decisiones que les afectan.

SIETE DE CADA DIEZ EMPRESAS NO TIENEN EN CUENTA A LA INFANCIA

El estudio elaborado por UNICEF España, en colaboración con el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad del IE University, ha analizado 75 empresas de diez sectores claves para la infancia: alimentación, consumo, energía, estética, medios de comunicación, salud, servicios financieros, tecnología y gaming, textil y calzado; y turismo y viajes.

Según las conclusiones generales, las empresas españolas no integran a la infancia como grupo de interés en sus decisiones empresariales. Así, siete de cada diez empresas analizadas no tienen en cuenta a la infancia en su modelo de negocio, a pesar del impacto que su actividad tiene en niños, niñas y adolescentes.

"Si bien muchas compañías han avanzado en materia de derechos humanos, la infancia sigue estando poco presente. En algunos sectores se tiene en cuenta al diseñar productos y servicios, pero se olvidan en sus campañas de marketing y publicidad", indican desde UNICEF.