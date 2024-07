Infosalus.- La Unión Europea inaugura en Lisboa su Agencia Antidroga, que vigilará el auge de las drogas sintéticas en Europa

Más de medio millón de personas se inyectan drogas en la UE



MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha inaugurado este miércoles en Lisboa (Portugal) su nueva Agencia Antidroga (EUDA, por sus siglas en inglés) para abordar las causas y consecuencias del consumo de estas sustancias, y que vigilará el auge de las drogas sintéticas en Europa.

La nueva agencia sustituye al Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), que funcionaba en Lisboa desde 1995. La nueva legislación, que ha entrado en vigor esta semana, revisa el mandato y el nombre del OEDT y crea oficialmente la EUDA. La transformación marca un paso fundamental en el fortalecimiento de la capacidad de la UE para hacer frente a los retos sanitarios y de seguridad que plantean estas sustancias.

"Tenemos un sistema europeo de Alerta sobre Drogas muy fuerte y sólido. Y el año pasado detectamos una nueva sustancia cada dos semanas. Es algo mejor en comparación con hace diez años, cuando había dos nuevas sustancias cada semana. Pero, ahora, algunas de ellas son más potentes y potencialmente más peligrosas que en el pasado", ha advertido el director ejecutivo de la EUDA, Alexis Goosdeel, en la rueda de prensa.

Así, en su último informe sobre drogas, el OEDT alertaba sobre los opioides sintéticos. Especialmente, el año pasado, sobre el nitazeno, "altamente potente y extremadamente mortal". También mostraba que más de medio millón de personas se inyectan drogas en la Unión Europea y que más de 6.000 personas murieron de sobredosis en solo un año. Como se ha recordado en rueda de prensa, el informe también señalaba que Europa "está mezclando cada vez más drogas, y tomando cócteles potencialmente mortales de diferentes tipos de sustancias".

"Con las drogas sintéticas, se necesita muy poca cantidad para matar a una persona, y algunas de ellas también son muy adictivas", ha alertado Goosdel, que ha relacionado su auge con la prohibición de la producción de opio en Afganistán.

Por tanto, ha advertido de que "las drogas están en todas partes" y de que "todo se puede utilizar como droga", por lo que "todo el mundo puede enfrentarse a las consecuencias, directa o indirectamente".

En este punto, ha mencionado la situación de Estados Unidos con el fentanilo, recordando que el país "no fue consciente" de su llegada. "Casi 100.000 personas murieron en un año en Estados Unidos en relación con el fentanilo, así que, por supuesto, no deberíamos cometer el mismo error de no ser conscientes y no saberlo", ha apostillado el director ejecutivo de EUDA.

Por todo ello, ha celebrado que la Agencia alertará "en tiempo real" sobre nuevos riesgos y amenazas relacionados con las drogas. "Nos encontramos en un momento crucial de la historia de la actuación de la UE en el ámbito de las drogas ilícitas y seguimos un rumbo claro hacia el refuerzo de la preparación de la UE en este complejo campo", ha señalado.

REFORZAR LA PREPARACIÓN DE LA UE EN MATERIA DE DROGAS

Por tanto, el objetivo último de la EUDA es reforzar la preparación de la Unión Europea en materia de drogas, para lo que se han creado nuevos mecanismos. Entre ellos, figuran un Sistema Europeo de Alerta sobre Drogas, para emitir alertas cuando aparezcan en el mercado riesgos graves relacionados con las mismas, y un Sistema Europeo de Evaluación de Amenazas para impulsar la forma en que la UE se prepara y reacciona ante amenazas emergentes o potenciales para la salud y la seguridad.

Así, la Agencia contará con el apoyo de una red de puntos focales nacionales de la EUDA y una Red Europea de Laboratorios Toxicológicos y Forenses, concebida para fomentar el intercambio de información sobre nuevas tendencias y formar a toxicólogos y expertos forenses nacionales en materia de drogas.

El trabajo de la Agencia se organizará en torno a cuatro categorías de servicios interconectados: ayudar a la UE y a sus Estados miembros a anticipar futuros retos relacionados con las drogas y sus consecuencias; emisión de alertas en tiempo real sobre nuevos riesgos relacionados con las drogas y amenazas para la salud y la seguridad; ayudar a la UE y a sus Estados miembros a reforzar sus respuestas al fenómeno de las drogas, y facilitar el intercambio de conocimientos y el aprendizaje en toda la UE para políticas e intervenciones antidroga basadas en pruebas.

La Comisaria Europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, ha señalado que esta agencia "refuerza la preparación de la UE en materia de drogas, con una mayor capacidad para elaborar evaluaciones tempranas de las amenazas, poniendo en marcha medidas paliativas más rápidas". Según Johansson, todo ello representa "un nuevo impulso" en el compromiso de la UE de abordar la situación de la droga "de forma global".

Además, la EUDA firmará este miércoles un acuerdo con Ecuador "para recopilar datos, vigilar los mercados de cocaína y mejorar la seguridad", según ha revelado Johansson. El objetivo es establecer sistemas de alerta temprana, intercambiar estrategias de prevención, de salud y una respuesta social que garantice la salud y la seguridad de los ciudadanos "a ambos lados del Atlántico".

En los mismos términos se ha pronunciado el presidente del Consejo de Administración de la EUDA, el doctor Franz Pietsch, para quien la inauguración de la Agencia Antidroga de la Unión Europea representa "un hito importante en la mejora de la forma en que Europa afronta los retos presentes y futuros en el ámbito de las drogas".

"Estoy convencido de que, con su misión específica, la EUDA aportará un importante valor añadido a los responsables políticos y a los profesionales a la hora de abordar las causas y consecuencias del consumo de drogas", ha dicho.