Urgenciólogos rechazan integrar las áreas de Urgencias y Emergencias y Cuidados Críticos en una única especialidad

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MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha realizado un comunicado en defensa de una especialidad enfermera de Urgencias y Emergencias, donde rechaza integrar áreas con Cuidados Críticos en una única especialidad ya que "no refleja las particularidades propias de cada ámbito ni las competencias que requiere cada uno".

SEMES señala que "las particularidades y necesidades asistenciales propias de este ámbito hacen recomendable contar con una formación especializada y diferenciada", que "permita dar respuesta a las características del trabajo enfermero en Urgencias y Emergencias, con independencia de otras áreas de especialización".

"Desde nuestra perspectiva, este planteamiento tampoco permitiría definir con claridad los distintos itinerarios profesionales ni responder de forma específica a las necesidades de los pacientes, ya que, aunque ambas áreas son esenciales, presentan diferencias relevantes en cuanto a la formación y la práctica asistencial", explican.

Para SEMES, crear un "cajón de sastre" de ámbitos completamente diferenciados "podría dar lugar a una formación que no recogiera plenamente las competencias, conocimientos y necesidades específicas de Urgencias y Emergencias".

Así, recuerda que su postura está avalada por los socios de SEMES, la sociedad más representativa en el sector con más de 13.000 socios, 2500, profesionales de Enfermería de Urgencias y Emergencias, en una encuesta interna, donde el 86 por ciento apoyan la creación de una especialidad única de urgencias y emergencias por necesidad asistencial, profesional y conjunto de competencias y contenidos.

"No se puede ni se deben tomar decisiones de esta importancia que afectan directamente a la seguridad y la calidad de la asistencia a nuestros pacientes en Urgencias y Emergencias ignorando la opinión mayoritaria del colectivo", y, por lo tanto, ven conveniente trasladar esta propuesta a las Consejerías de Sanidad de las 17 comunidades autónomas, en línea con el reconocimiento de esta especialidad en el ámbito de la Medicina.

Consideran que de otro modo "existe el riesgo de repetir el problema" que se produjo con la especialidad de Enfermería Médico-Quirúrgica, que finalmente nunca llegó a desarrollarse tras su aprobación al intentar abarcar demasiados ámbitos diferentes. No obstante, no dudan en la importancia de tener en cuenta su colaboración asistencial con Cuidados Intensivos, "pero sus competencias son claramente diferentes al igual que su entorno de trabajo".

En este contexto, confían en que el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas puedan valorar estas consideraciones a la hora de avanzar en el reconocimiento de la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias.