Infosalus.- El uso de biosimilares en hospital y farmacia se dobla en un lustro, con 4,9 y 2,7 millones de envases, respectivamente

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MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado el informe 'Adopción de medicamentos genéricos, híbridos y biosimilares en el Sistema Nacional de Salud (SNS)', que muestra que el uso de biosimilares en hospitales y farmacias se ha duplicado en un lustro, ya que este era en 2025 de 4,9 y 2,7 millones de envases, respectivamente, por los 2,4 y 1,3 millones de 2020.

A tenor de estos datos, este departamento gubernamental ha señalado que estos fármacos son "piezas clave para la sostenibilidad y eficiencia del sistema público". Estos "no solo suponen una alternativa igual de eficaz al medicamento original, sino que absorben el crecimiento de la demanda, permitiendo financiar nuevas innovaciones terapéuticas", ha explicado.

No obstante, este documento analiza otras dos categorías de compuestos ya que, además de los referidos biosimilares, que define como versiones altamente similares de fármacos biológicos -cuya aprobación exige estándares rigurosos de biosimilitud en términos de actividad biológica y seguridad-, aborda los genéricos y los híbridos, siendo los primeros los que demuestran ser equivalentes al original -mediante estudios de bioequivalencia- en calidad, eficacia y seguridad.

Por su parte, los híbridos, que se basan en un medicamento de referencia, presentan diferencias en dosis, vía de administración o dispositivo (como inhaladores); además de que requieren estudios adicionales y son esenciales donde el genérico convencional no es viable.

Ahondando en los biosimilares, este estudio muestra que su empleo ha experimentado una expansión notable en todo el SNS. Así, en el ámbito hospitalario, el número de moléculas con biosimilar disponible ha crecido de 14 a 22 en cinco años y, actualmente, estos fármacos representan el 81,5 por ciento de los envases en mercados competitivos.

"Especialmente destacable" es el comportamiento en Oncología, donde "los biosimilares de moléculas como bevacizumab o eculizumab superan el 90 por ciento de cuota de mercado en menos de tres años desde la salida al mercado del primer biosimilar", ha afirmado Sanidad que, en cuanto a las farmacias, ha recordado que "el catálogo es más reducido". Ello no es óbice para que, "a pesar de la ausencia de sustitución automática en este canal, el biosimilar sigue ganando terreno de forma gradual y sostenida", ha corroborado.

GENÉRICOS E HÍBRIDOS

En los apartado de genéricos e híbridos, este informe recoge que ambos siguen siendo la base cuantitativa del ahorro del gasto farmacéutico. En los hospitales, su penetración en importe alcanza el 69,5 por ciento, impulsada por la rápida adopción de fármacos de alto impacto, como la lenalidomida y la abiraterona. El volumen de envases en el ámbito hospitalario ha aumentado de 19,8 millones a 31,4 millones de 2020 a 2025.

Al respecto de estas dos categorías de fármacos, se expone que en farmacias se dispensaron 602,2 millones de envases de genéricos e híbridos en 2025, manteniendo una cuota estable del 59,8 por ciento. Además, indica que el 90 por ciento de este incremento en farmacias proviene de moléculas ya consolidadas, lo que demuestra la madurez de estos mercados.

Con todo, este departamento ministerial ha asegurado que queda reflejada así "la consolidación de los medicamentos genéricos, híbridos y biosimilares como una herramienta fundamental del sistema sanitario para poder atender los incrementos en la demanda de medicamentos por las necesidades en salud de la población".

"Estos aportan elevados volúmenes de envases al SNS a un menor coste, lo que permite disponer de una mayor cantidad de recursos públicos para poder incorporar a la financiación medicamentos innovadores", ha destacado, aunque ha asegurado que "existe un importante margen de mejora en las oficinas de Farmacia para superar las inercias de prescripción y optimizar la eficiencia del sistema".