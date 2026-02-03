El uso del preservativo entre jóvenes de 15 a 18 años cae 18 puntos desde 2002 en España, según Sanidad

Archivo - Preservativo. - HOSPITAL CLÍNICO SAN CECILIO DE GRANADA - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El uso del preservativo en las relaciones sexuales completas entre jóvenes de 15 a 18 años ha caído 18 puntos desde 2002 en España, con un descenso de 10 puntos en 2022, según el Estudio HBSC-2022 publicado este martes por el Ministerio de Sanidad.

El documento analiza los comportamientos sexuales de jóvenes escolarizados de entre 15 y 18 años. Este análisis, enmarcado en el proyecto internacional promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), permite conocer la evolución de indicadores clave desde 2002.

Así, los últimos datos de 2022 indican que el 65,5 por ciento de los jóvenes utilizó preservativo en su última relación sexual completa, mientras que el 34,5 por ciento no lo hizo. Estos datos han descendido en comparación con los de 2002, cuando el 83,8 de adolescentes usó el preservativo, frente al 16,2 que no.

Por sexo, en 2022 el 70,6 por ciento de los chicos de entre 15 y 18 años utilizó preservativo en su última relación sexual completa, frente al 60,8 por ciento de las chicas. En el caso de ellas, el descenso se observa desde la edición de 2018, lo que ha ampliado la brecha de género hasta los 10 puntos porcentuales.

Respecto a la capacidad adquisitiva familiar, en todas las ediciones son los chicos y chicas con capacidad adquisitiva familiar baja quienes afirman usar en menor medida el preservativo. La diferencia entre adolescentes con capacidad adquisitiva familiar baja y alta incrementó en 2010 y se ha mantenido desde entonces.

Además, según el último informe, el 15,9 por ciento de adolescentes señala que en su última relación sexual empleó la píldora anticonceptiva y el 14,9 por ciento la marcha atrás. El uso de la píldora anticonceptiva ha crecido 6 puntos desde 2002 (9,8%), aunque desde 2014 se mantiene en valores similares (en torno al 14-16%).

Asimismo, una de cada tres chicas (32,3%) ha recurrido alguna vez a la píldora del día después, un 7,2 por ciento en dos ocasiones y un 3,0 por ciento en tres o más. Este uso es más frecuente entre adolescentes de mayor capacidad adquisitiva (35,3%) que entre las de nivel bajo (30,8%).

DESCENSO EN MÉTODOS SEGUROS PARA PREVENIR EMBARAZOS E INFECCIONES

El Ministerio de Sanidad ha resaltado el "importante descenso" en el uso de métodos seguros para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual en 2022, 10 puntos respecto a la última edición y 15 respecto a 2002. Así, uno de cada cuatro adolescentes emplea métodos inseguros para prevenir embarazos y uno de cada tres para prevenir infecciones de transmisión sexual (además de embarazos).

Como método seguros se encuentran el uso del preservativo, píldora, combinación de preservativo y píldora, y otros métodos anticonceptivos, como DIU y hormonales. Mientras que los métodos no seguro son no usar ninguno o la marcha atrás.

Con estos resultados, el Ministerio considera necesario fortalecer las políticas de educación sexual integral desde un enfoque preventivo y comunitario, así como de atender a los determinantes sociales de la salud que condicionan la conducta sexual de los y las adolescentes.

Por ello, apuesta por la promoción del uso consistente de métodos seguros, la reducción de las desigualdades sociales en salud sexual y la prevención de las infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados requieren una respuesta multisectorial, en la que se impliquen centros educativos, servicios sanitarios y familias.