El uso de vacunas conjugadas frente al neumococo puede prevenir las infecciones en forma de biofilms

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una investigación coordinada desde el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) demuestra que el uso de vacunas conjugadas previene la formación de biofilms y la aparición de infecciones bacterianas sin afectar a otros microorganismos de la microbiota, lo que sugiere el posible uso de vacunas contra el neumococo que contengan más serotipos que la actual PCV13.

Los biofilms son comunidades microbianas capaces de evadir con mayor facilidad el sistema inmunitario y de generar resistencias a los antibióticos que combaten las infecciones. Las vacunas conjugadas, basadas en una combinación de antígenos, se utilizan para aumentar la respuesta inmunitaria contra las infecciones.

Por ello, confirmar que la vacuna conjugada aumenta la eficacia contra la infección neumocócica que genera biofilms, "supone un importante avance en la lucha contra el neumococo, bacteria que causa neumonías y otras enfermedades respiratorias que pueden ser graves", afirman.

El estudio demuestra que la vacuna PCV13 protege frente a los biofilms formados por serotipos vacunales de la bacteria Streptococcus pneumoniae, conocida como neumococo, sin afectar a la población de 'S. aureus', con la que comparte hábitat de forma natural en el tracto respiratorio.

El equipo que ha desarrollado el estudio pertenece al Laboratorio de Referencia de Neumococos del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII. El trabajo, que forma parte de un ensayo clínico para confirmar la eficacia de la vacuna conjugada, se ha llevado a cabo en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), dependiente del Instituto, y con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Los autores, José Yuste, Miriam Doménech y Julio Sempere, explican que los biofilms "presentan una mayor capacidad para evadir el sistema inmunitario y pueden generar una resistencia antibiótica hasta mil veces mayor, por lo que desarrollar estrategias de prevención que eviten su formación es de gran importancia en salud pública". Según recuerdan, la formación de biofilms está asociada con la colonización microbiana de la nasofaringe, y con infecciones respiratorias crónicas como fibrosis quística y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

La investigación se basa en el análisis del impacto de la vacuna conjugada 13- valente (PCV13) contra la infección por neumococo, y en la evaluación de sus efectos en otras bacterias colonizadoras del tracto respiratorio, como Staphylococcus aureus. Para llevarla a cabo se han utilizado sueros de personas sanas vacunadas con PCV13, y los anticuerpos generados se enfrentaron frente a biofilms individuales de 'S. pneumoniae' y de 'S. aureus', y a biofilms mixtos de estos dos patógenos.

Los resultados muestran un claro efecto de los sueros inmunes, con una protección de más de un 60% frente a serotipos vacunales como los serotipos 3, 14, 18C, 19F y 19A, mientras que no hubo efecto protector con serotipos no vacunales, como 8, 11A y 24F. Además, este trabajo confirma que la vacuna de neumococo no tiene efecto frente a los biofilms individuales de 'S. aureus' o compartiendo nicho con 'S. pneumoniae'.

En cambio, si hubo una reducción de la viabilidad de la población de 'S. pneumoniae' cuando forma un biofilm mixto con 'S. aureus'. El posible impacto de este tipo de vacunas conjugadas, así como las de mayor espectro de cobertura, recientemente aprobadas, supone una herramienta para reducir la colonización neumocócica y para combatir otros patógenos invasores que pueden ocupar el espacio dejado por el neumococo.