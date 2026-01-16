Una vacuna demuestra eficacia para prevenir el cáncer en un ensayo clínico

Archivo - Vacuna - NATALI_MIS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch, una enfermedad hereditaria que incrementa significativamente el riesgo de desarrollar varios tipos de tumores, especialmente de colon y endometrio, mostrando su potencial para interceptar el cáncer antes de que se desarrolle.

Según informa la compañía Nouscom, que ha desarrollado NOUS-209, se trata de una inmunoterapia contra el cáncer diseñada para inducir la respuesta de las células T contra neoantígenos presentes en tumores y lesiones precancerosas con inestabilidad de microsatélites.

Los resultados han sido publicados en la revista 'Nature Medicine'. En el ensayo clínico de fase 1b/2 se administró NOUS-209 a 45 personas portadoras del síndrome de Lynch, una condición que conlleva hasta un 80 por ciento de riesgo de desarrollar cáncer de colon, además de un riesgo elevado de cáncer de endometrio, urotelial, de ovario y otros tipos de tumores.

Así, se observaron respuestas inmunitarias específicas de neoantígeno después de la vacunación en el 100% de los participantes evaluables, con inducción de una potente inmunidad de células T. Asimismo, la respuesta inmunitaria fue duradera y detectable al año en el 85 por ciento de los participantes.

"Estos hallazgos resaltan el gran potencial de NOUS-209 como estrategia de interceptación del cáncer para personas con síndrome de Lynch", ha destacado el investigador español Eduardo Vilar-Sánchez, que es profesor de Prevención Clínica del Cáncer en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas y ha liderado el estudio.

Los linfocitos T inducidos demostraron capacidad de destrucción directa de células tumorales 'ex vivo' y exhibieron el fenotipo de memoria efectora deseado, lo que respalda la vigilancia inmunitaria a largo plazo.

"Los datos muestran que las células T inducidas por NOUS-209 persisten, atacan y destruyen eficazmente las células tumorales con inestabilidad de microsatélites y favorecen la protección inmunitaria a largo plazo. La ausencia de adenomas avanzados después del tratamiento es particularmente alentadora", ha añadido Vilar-Sánchez.

NOUS-209 fue bien tolerado, sin efectos adversos graves relacionados con el tratamiento. Además, se observó una menor frecuencia de lesiones precancerosas con inestabilidad de microsatélites y no se detectaron nuevos adenomas avanzados un año después del tratamiento, lo que proporciona evidencia clínica de la interceptación del cáncer.

"Estos datos refuerzan nuestra confianza en el potencial de NOUS-209 para detener el cáncer antes de que se desarrolle en personas de alto riesgo con síndrome de Lynch", ha apuntado Elisa Scarselli, directora científica de Nouscom.

La compañía continuará ahora con las investigaciones para seguir desarrollando la futura vacuna: "Nos comprometemos a convertir NOUS-209 en un ensayo clínico que permita el registro para ayudar a transformar vidas y redefinir el papel de la inmunoterapia en oncología", ha finalizado Marina Udier, directora ejecutiva de Nouscom.