Una vacuna española abre una nueva vía en la prevención del asma

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizada por el grupo 'Vacunas y Células Dendríticas' del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid demuestra por primera vez que la vacuna MV130 previene el desarrollo de asma alérgica eosinofílica en modelos animales, con un efecto protector que se mantiene hasta nueve semanas después de finalizar el tratamiento.

En este contexto, MV130, una vacuna bacteriana polivalente de administración sublingual desarrollada por la empresa española Inmunotek, ya había demostrado eficacia en la reducción de bronquiolitis infantiles inducidas por virus. Sin embargo, hasta la fecha no se había estudiado su papel en el desarrollo y tratamiento del asma alérgica eosinofílica.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Communications' y dirigido por el profesor Óscar Palomares, se ha realizado en colaboración con la doctora Laura Conejero y el doctor José Luis Subiza (Inmunotek). Estas investigaciones forman parte de la tesis doctoral de Ana Carmen Sevilla, recientemente defendida en la Universidad Complutense de Madrid con calificación Sobresaliente cum laude.

Los resultados revelan que MV130 promueve respuestas inmunitarias innatas y adaptativas no patológicas frente a los alérgenos del polvo de ácaros (HDM), responsables del asma eosinofílica. Este efecto se produce mediante mecanismos de reprogramación metabólica y transcriptómica de las células dendríticas, clave en la respuesta inmune. El estudio se llevó a cabo en modelos preclínicos múridos y humanos, utilizando técnicas avanzadas como citometría de flujo, histología, estudios metabólicos y transcriptómicos, análisis de función pulmonar in vivo y transferencia de células dendríticas.

Hasta ahora, se conocía que MV130 reducía infecciones virales y bronquiolitis mediante inmunidad innata entrenada. Este trabajo demuestra por primera vez su efecto protector sostenido frente al asma, posicionándola como candidata ideal para futuros ensayos clínicos.

Los resultados no solo evidencian el potencial de MV130 en la prevención del asma, sino que también aportan conocimiento clave sobre los mecanismos celulares y moleculares implicados en la respuesta inmune frente a alérgenos. Esto abre la puerta a ensayos clínicos futuros que validen su aplicación en la prevención y tratamiento del asma alérgica eosinofílica.

Estos hallazgos sitúan a MV130 como una alternativa innovadora, segura y eficaz para la prevención y tratamiento del asma, y refuerzan el potencial de las vacunas bacterianas polivalentes administradas por vía sublingual como estrategia terapéutica de gran relevancia.

La investigación continúa activa dentro del proyecto público-privado CPP2023-010425 (UCM-Inmunotek, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y un nuevo doctorado industrial recientemente concedido por la Comunidad de Madrid.