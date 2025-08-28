La vacunación durante el embarazo ayuda a proteger tanto la salud materna como la del futuro recién nacido

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vacunarse en el embarazo no solo protege a la madre frente a enfermedades potencialmente graves, sino que fortalece también el sistema inmune del bebé desde el primer día, explica el director médico de Pfizer España, José Chaves.

"La inmunización materna permite transferir anticuerpos al bebé a través de la placenta, proporcionándole una protección pasiva desde el nacimiento. Es, en definitiva, una forma de crear un escudo inmunológico en una fase crítica, cuando el recién nacido aún no puede generar defensas por sí mismo", explica Chaves.

Durante los primeros meses de vida "el sistema inmunológico es inmaduro y está menos preparado para hacer frente a ciertas infecciones, por lo que cualquier medida preventiva es especialmente valiosa", añade el experto.

En este sentido, la inmunización materna proporciona al recién nacido una protección temprana frente a enfermedades potencialmente graves en los primeros meses de vida, como la tosferina, que puede causar el fallecimiento entre los 3 y 4 primeros meses, según datos del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAV-AEP) . Esta enfermedad, al igual que otras infecciones prevenibles, ha sido responsable de muertes en lactantes, lo que ha llevado a organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Ministerio de Sanidad en España a recomendar medidas específicas de protección para los más pequeños, como la vacunación durante el embarazo.

Asimismo, la OMS recuerda que, cada año, infecciones como las causadas por el virus respiratorio sincitial (VRS), principal responsable de la bronquiolitis, están detrás de cerca de 100.000 muertes y más de 3,6 millones de hospitalizaciones en recién nacidos y niños menores de cinco años en todo el mundo. Igualmente, otras infecciones respiratorias como la gripe o la tosferina pueden suponer un riesgo elevado para los recién nacidos, cuyo sistema inmunológico aún está inmaduro y no puede beneficiarse de la vacunación directa.

Con todo esto, Chaves concluye que "la vacunación durante el embarazo ha supuesto un avance relevante en salud pública, permitiendo reducir significativamente el número de hospitalizaciones y muertes en recién nacidos. Es fundamental seguir impulsando estas estrategias preventivas, poniendo la ciencia y la innovación al servicio de la salud de las madres y de sus hijos, especialmente en sus primeros meses de vida".

VACUNAS RECOMENDADAS DURANTE EL EMBARAZO

En relación con las inmunizaciones recomendadas durante el embarazo, las autoridades sanitarias recomiendan las vacunas contra la gripe, la COVID-19 y contra la difteria, el tétanos y la tosferina.

Contra la gripe recomiendan una dosis en cada temporada estacional a mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación, así como a aquellas en periodo de puerperio (hasta seis meses después del parto), siempre que no hayan recibido la vacuna durante el embarazo.

En el caso de COVID-19, al igual que con la gripe, aconsejan una dosis por temporada a embarazadas en cualquier trimestre y a mujeres en el posparto (hasta seis meses después del parto si no fueron vacunadas durante la gestación).

Para la difteria, el tétanos y la tosferina, que se pueden combatir con la misma vacuna, las autoridades sanitarias indican una dosis en cada embarazo a partir de la semana 27 de gestación, preferentemente en las semanas 27 o 28, con el objetivo de maximizar la transmisión de anticuerpos al bebé.

Además, en su primer documento de posición sobre productos de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la administración de una vacuna materna durante el tercer trimestre del embarazo. Esta estrategia tiene como objetivo transferir anticuerpos al feto y proporcionar protección desde el nacimiento frente a una de las principales causas de infección respiratoria en lactantes.