Archivo - Vacuna - ART WAGER/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cobertura de la vacunación antigripal a nivel nacional ha descendido esta temporada en casi todos los grupos diana, destacando el tramo de 60 a 64 años, donde la protección ha caído al 31,6 por ciento frente al 35,3 por ciento registrado en 2024-25, según los datos aportados por el Gripómetro de Sanofi 2025-2026.

El documento revela que la temporada 2025-2026 se confirma como atípica, debido al pico temprano de contagios y la predominancia de una variante más mutable.

Según el Gripómetro, tanto los mayores de 60 años como las personas con patologías crónicas muestran un descenso generalizado. Entre los mayores de 60 años, la cobertura se estanca en un 55,4 por ciento (frente al 55,7 por ciento de 2024-25), en un contexto de fuertes diferencias territoriales. Más de 25 puntos separan a las comunidades más protegidas como Galicia (73,5%) y Castilla y León (70,5%), de las que presentan menores niveles, como Canarias (48,1%) y Baleares (49%).

En los menores de 5 años, la vacunación sigue avanzando y se convierte en el segmento con mayor crecimiento, alcanzando el 49,8 por ciento, lo que supone 6,2 puntos más frente a 2024-2025. El análisis refleja que, en aquellos entornos como el pediátrico, donde la recomendación es sistemática, las coberturas aumentan de forma consistente, mientras que la falta de mensajes consistentes en los grupos de riesgo adulto hace que la vacunación se resienta.

"Pasar de un 22,4 por ciento a un 20,6 por ciento en pacientes crónicos significa que 80 de cada 100 no se vacunan, cuando deberíamos ver una tendencia creciente. En personas de 60 a 64 años, el descenso de 35,3 por ciento a 31,7 por ciento nos aleja aún más del objetivo del 75 por ciento. Estos datos son especialmente significativos en un año en el que la gripe ha tenido gran visibilidad mediática", ha señalado el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Jaime Jesús Pérez.

En este sentido, el Gripómetro detecta que emerge con fuerza un fenómeno cada vez más extendido entre las personas de 60 años o más que gozan de buena salud: el 55,6 por ciento de quienes no se vacunan cree no necesitarlo, pese a formar parte del grupo más susceptible a complicaciones graves. A partir de esta edad comienza un proceso fisiológico inevitable, la inmunosenescencia, caracterizado por el deterioro progresivo del sistema inmunitario, que reduce la capacidad de respuesta frente a amenazas externas como la gripe, incluso en ausencia de patologías previas.

"En mayores de 60 años, la vacuna de la gripe no solo previene la gripe: previene infartos, enfermedades cardiovasculares, neumonías y todas las complicaciones asociadas. El mensaje es sencillo: si quieres una vida saludable, incorpora la vacunación antigripal como una de sus partes fundamentales", ha explicado Pérez.

EL 33% DE CRÓNICOS SE VACUNARÍA SI CONOCIERA LOS RIESGOS DE LA GRIPE

Según los expertos, la falta de percepción del riesgo en colectivos con condiciones médicas sigue siendo un obstáculo clave para la vacunación. En este grupo, una parte significativa desconoce cómo la gripe puede agravar su estado de salud. Casi 2 de cada 3 personas con enfermedades cardiovasculares (64,7%) ignora el peligro real que supone la infección para su patología.

Esta falta de información pesa directamente en su decisión, ya que 1 de cada 3 pacientes crónicos (34,1%) afirma que cambiaría su decisión de no vacunarse si conociera mejor las consecuencias de la gripe para su patología.

Asimismo, la recomendación sanitaria es el factor que más influye en la decisión de vacunarse: un tercio de las personas que deciden vacunarse (32,1%) lo hace por consejo directo de su profesional. Sin embargo, el Gripómetro recoge un descenso marcado de la prescripción. El 58 por ciento de los mayores de 60 años afirma no sentirse suficientemente informado, y el 13,5 por ciento de los pacientes crónicos dejó de vacunarse este año por no recibir un recordatorio.

Por otra parte, la cobertura de vacunación de COVID-19 en España también cae. En concreto, desciende 5 puntos respecto a 2024, y abre una brecha de 21,6 puntos por debajo de la vacuna de la gripe. Se sitúa en el 33,8 por ciento para mayores de 60 años.

"La pérdida de la coadministración gripe-COVID está dejando a colectivos de riesgo en mayor vulnerabilidad, pero hay una paradoja: la experiencia de vacunación conjunta es valorada positivamente por el 57 por ciento", apuntan desde Sanofi.